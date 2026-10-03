Véletlenül talált egy banki kiskaput, onnantól úgy élt, mint egy milliomos

A történet 2011-ben kezdődött, amikor Saunders egy éjszakai szórakozás közben 200 ausztrál dollárt próbált átvezetni hitelkártyájáról arra a bankszámlájára, amelyen mindössze 3 dollár volt. Az ATM azt jelezte, hogy a tranzakció sikertelen, a pénz mégis megjelent a számlán. Később rájött, hogy a National Australia Bank rendszere minden éjjel körülbelül egy órára offline állapotba kerül karbantartás miatt. A banki hiba alatt végrehajtott átvezetések így akkor is működtek, amikor a szükséges fedezet nem állt rendelkezésre.

Egy ausztrál pultos teljesen véletlenül fedezett fel egy bankautomata hibát, amely hónapokon át szinte korlátlan pénzfelvételt tett lehetővé számára (illusztráció) Forrás: Pexels

Bankautomata hiba: Négy hónapig költötte az „ingyen pénzt” Dan Saunders

Saunders először csak kíváncsiságból próbálkozott újra. Egyetlen éjszaka alatt közel 20 ezer dollár (4,5 millió forint) készpénzt vett fel, majd hónapokon át folytatta a módszert.

Négy hónap alatt mintegy 1,6 millió dollárt ( kb. 360 millió forint)költött el magánrepülőkre, luxusszállodákra, drága éttermekre, limuzinokra, pezsgőre és szerencsejátékra. Később úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy a bankkártyával úgy érezte, bárki lehet, és bárhová eljuthat.

Végül azonban nem a bank buktatta le. Saunders-en eluralkodott a bűntudat és a szorongás, ezért egy televíziós műsorban saját maga beszélt a történtekről.

A nyilatkozat után a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene, majd 111, csalással és lopással kapcsolatos vádpont miatt indult eljárás. Dan Saunders végül 12 hónap börtönt kapott, 200 ezer dollár visszafizetésére kötelezték, emellett 18 hónap közmunkát is előírtak számára – írja a Daily Mail.