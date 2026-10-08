Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Várhegyi Attila a Fidesz új kommunikációs igazgatója

bankjegy

Megszavazták: így néznek majd ki az új bankjegyek

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Négy őshonos állat kerül a következő brit bankjegysorozatra, miután közel félmillió ember vett részt a nyilvános szavazáson. A történelmi személyiségeket atlanti lunda, gyöngybagoly, földi poszméh és európai sün váltja, az uralkodó portréja azonban megmarad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankjegybrit bankjegyekszavazás

Négy állat lesz a brit bankjegyek következő sorozatának központi motívuma. A Bank of England nyilvános szavazásán közel félmillióan vettek részt, a választás az atlanti lundára, a gyöngybagolyra, a földi poszméhre és az európai sünre esett.

bankjegyek
Megváltoznak a brit bankjegyek. Fotó: TOLGA AKMEN / AFP

Teljesen átalakulnak a brit bankjegyek

A természet már a 2025 júliusában tartott első konzultáción is a legnépszerűbb téma volt: a 44 ezer válaszadó 60 százaléka támogatta. Egy szakértői testület ezután 18 őshonos állatot jelölt, amelyek közül a közönség választhatott.

A gyöngybagoly, a földi poszméh és az európai sün saját kategóriájában szerezte meg a legtöbb szavazatot. Az atlanti lunda a legnépszerűbb tengeri állatként került be a végső négyesbe. A jegybank szerint változatos megjelenése megkönnyítheti a címletek megkülönböztetését, egyúttal a brit tengerpartokat is jelképezi.

Az állatok a bankjegyek hátoldalán jelenleg szereplő történelmi személyiségeket váltják. Ezek között van Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner és Alan Turing. Az uralkodó portréja továbbra is rajta marad a pénzeken.

A Bank of England szerint az új sorozat bevezetésének egyik legfontosabb oka a hamisítás elleni védelem erősítése. Victoria Cleland, a jegybank vezető pénztárosa úgy véli, hogy a természeti motívumokból a lakosság által könnyen felismerhető biztonsági elemek készíthetők.

Egyelőre nem dőlt el, melyik állat melyik címletre kerül. A végleges terveken a szavazásra bocsátott más fajok képei is megjelenhetnek kiegészítő motívumként.

Az új bankjegyekre még várni kell: tervezésük, tesztelésük és nyomtatásuk több évet vesz igénybe. 

A következő sorozat első címlete várhatóan a következő néhány évben kerülhet forgalomba.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!