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bécs

Nagy balhéra készülhetnek Bécsben: bedeszkázták az üzletek kirakatait

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Szokatlan látvány fogadja a járókelőket Bécs belvárosában: több luxusüzlet kirakatát hatalmas falapokkal fedték le. A halloween éjszakájára készülő osztrák fővárosban lehetséges zavargásoktól tartanak, miközben a közösségi médiában titokzatos tiltakozási felhívások terjednek.
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bécsközösségi médiafelhívás

A rendkívüli óvintézkedések hátterében olyan közösségi médiás felhívások is állhatnak, amelyek napok óta terjednek a „GenZ regelt” jelszóval. A bejegyzésekben Franciaországhoz hasonló tiltakozásokat emlegetnek, de egyelőre nem világos, pontosan milyen akciókat terveznek Bécsben.

bécs
Bécs: bedeszkázták a luxusüzleteket, a rendőrség is készültségben.
Fotó: Northfoto

Zavargásoktól tartanak Bécsben halloween éjszakáján

A bizonytalanság ellenére a kereskedők már felkészültek a lehetséges károk megelőzésére. 

Több üzlet előtt hatalmas falapok takarják a kirakatokat, hogy megvédjék az üvegfelületeket az esetleges rongálásoktól.

Az osztrák rendőrség sem számít nyugodt éjszakára. A hatóságok fokozott jelenléttel készülnek halloweenre, amikor a korábbi tapasztalatok alapján rendbontások is előfordulhatnak.

Németországban is rendkívüli intézkedésekkel készülnek

Nemcsak Ausztriában tartanak a lehetséges zavargásoktól. Több német nagyvárosban is hasonló biztonsági intézkedéseket vezettek be október 31-re.

Berlinben például mintegy 1500 további rendőr bevetését tervezik. Egyes német városokban üzletek maradnak zárva, másutt pedig vastag falapokkal védik a kirakatokat.

Egyelőre nem tudni, hogy a közösségi médiában terjedő felhívások nyomán valóban kialakulnak-e zavargások. A bécsi üzlettulajdonosok azonban láthatóan nem akarják megvárni, amíg kiderül, mennyire komoly a fenyegetés.

 

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