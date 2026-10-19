30 bálnát mentettek meg az elaltatástól Kanadában, de tragikus fordulatot vett a mentőakció

A beluga néven ismert fehér delfinekből harmincat, valamint négy másik delfint szállítottak el a Niagara-vízesés közelében található Marineland tengeri élményparkból. A 2024-ben bezárt kanadai létesítmény üzemeltetői korábban közölték, hogy kénytelenek lehetnek elaltatni az állatokat, miután a kanadai kormány állatjóléti aggályokra hivatkozva elutasította a Kínába történő eladásukat – számolt be róla a BBC.

A beluga néven ismert fehér delfinekből harmincat szállítottak el Kanadából

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A nemzetközi mentőakcióban több amerikai és európai akvárium vett részt. Az állatokat Chicagóba, Atlantába, San Diegóba, San Antonióba és a spanyolországi Valenciába szállították. A művelet a fogságban tartott bálnák eddigi legnagyobb áthelyezése volt.

Az utolsóként elszállított állat Tofino, egy több mint 1500 kilogrammos beluga volt, amely a texasi SeaWorld San Antonióba került. Távozásával Kanadában már nem maradt fogságban tartott bálna.

Öt beluga és egy delfin pusztult el a mentőakció után

A mentőakciót követően öt, a Marinelandből átszállított beluga és egy delfin pusztult el. A legtöbb elhullást a chicagói Shedd Akváriumban regisztrálták, ahol négy, Kanadából érkezett beluga vesztette életét.

A 23 éves Peekachu és a 20 éves Rain boncolása során krónikus emésztőrendszeri gyulladást állapítottak meg. Gyomrukban idegen tárgyakat, köztük tollakat, nagyobb köveket és feltehetően festékből származó részecskéket is találtak. Az akvárium szerint az állatok ezeket még az átszállításuk előtt nyelhették le.

A 26 éves Osiris előzetes vizsgálata krónikus májbetegséget mutatott ki. A chicagói intézményben a 27 éves Caspian is elpusztult. Rajtuk kívül életét vesztette az akváriumban korábban is élő, 34 éves Beethoven, aki nem tartozott a Marinelandből áttelepített állatok közé.

A spanyolországi Oceanogràfic València akváriumban egy Jelly Bean nevű beluga és egy Echo nevű delfin pusztult el. Az intézmény közlése szerint Echo már súlyos látásproblémákkal és más egészségi gondokkal érkezett, halála előtt pedig nyelési és légzési nehézségei jelentkeztek.

Már korábban is több tucat állat pusztult el a kanadai parkban A szakértők szerint egyelőre nem lehet egyértelműen megítélni a mentőakció eredményességét, mivel az állatok közül többen már az átszállítás előtt egészségügyi problémákkal küzdöttek. A Canadian Press hírügynökség összesítése alapján 2019 és 2025 szeptembere között mintegy húsz bálna pusztult el a Marinelandben. Az 1961-ben megnyitott létesítmény egykor Kanada egyik legnépszerűbb vidámparkja volt, működését azonban az elmúlt években állatjóléti aggályok és pénzügyi nehézségek kísérték. A park végül 2024-ben bezárt.

A chicagói Shedd Akvárium október elején közölte, hogy már az állatok átvételekor számoltak a hosszabb ideje fennálló egészségügyi problémák lehetőségével. Az előzetes vizsgálatok azonban nem tudtak minden betegséget feltárni, és azt sem lehetett megjósolni, hogyan reagálnak az állatok a környezetváltozásra.