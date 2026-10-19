30 bálnát mentettek meg az elaltatástól Kanadában, de tragikus fordulatot vett a mentőakció

A beluga néven ismert fehér delfinekből harmincat, valamint négy másik delfint szállítottak el a Niagara-vízesés közelében található Marineland tengeri élményparkból. A 2024-ben bezárt kanadai létesítmény üzemeltetői korábban közölték, hogy kénytelenek lehetnek elaltatni az állatokat, miután a kanadai kormány állatjóléti aggályokra hivatkozva elutasította a Kínába történő eladásukat – számolt be róla a BBC.
A nemzetközi mentőakcióban több amerikai és európai akvárium vett részt. Az állatokat Chicagóba, Atlantába, San Diegóba, San Antonióba és a spanyolországi Valenciába szállították. A művelet a fogságban tartott bálnák eddigi legnagyobb áthelyezése volt.
Az utolsóként elszállított állat Tofino, egy több mint 1500 kilogrammos beluga volt, amely a texasi SeaWorld San Antonióba került. Távozásával Kanadában már nem maradt fogságban tartott bálna.
Öt beluga és egy delfin pusztult el a mentőakció után
A mentőakciót követően öt, a Marinelandből átszállított beluga és egy delfin pusztult el. A legtöbb elhullást a chicagói Shedd Akváriumban regisztrálták, ahol négy, Kanadából érkezett beluga vesztette életét.
A 23 éves Peekachu és a 20 éves Rain boncolása során krónikus emésztőrendszeri gyulladást állapítottak meg. Gyomrukban idegen tárgyakat, köztük tollakat, nagyobb köveket és feltehetően festékből származó részecskéket is találtak. Az akvárium szerint az állatok ezeket még az átszállításuk előtt nyelhették le.
A 26 éves Osiris előzetes vizsgálata krónikus májbetegséget mutatott ki. A chicagói intézményben a 27 éves Caspian is elpusztult. Rajtuk kívül életét vesztette az akváriumban korábban is élő, 34 éves Beethoven, aki nem tartozott a Marinelandből áttelepített állatok közé.
A spanyolországi Oceanogràfic València akváriumban egy Jelly Bean nevű beluga és egy Echo nevű delfin pusztult el. Az intézmény közlése szerint Echo már súlyos látásproblémákkal és más egészségi gondokkal érkezett, halála előtt pedig nyelési és légzési nehézségei jelentkeztek.
Már korábban is több tucat állat pusztult el a kanadai parkban
A szakértők szerint egyelőre nem lehet egyértelműen megítélni a mentőakció eredményességét, mivel az állatok közül többen már az átszállítás előtt egészségügyi problémákkal küzdöttek.
A Canadian Press hírügynökség összesítése alapján 2019 és 2025 szeptembere között mintegy húsz bálna pusztult el a Marinelandben.
Az 1961-ben megnyitott létesítmény egykor Kanada egyik legnépszerűbb vidámparkja volt, működését azonban az elmúlt években állatjóléti aggályok és pénzügyi nehézségek kísérték. A park végül 2024-ben bezárt.
A chicagói Shedd Akvárium október elején közölte, hogy már az állatok átvételekor számoltak a hosszabb ideje fennálló egészségügyi problémák lehetőségével. Az előzetes vizsgálatok azonban nem tudtak minden betegséget feltárni, és azt sem lehetett megjósolni, hogyan reagálnak az állatok a környezetváltozásra.
Az intézmény szerint a megmaradt belugák állapota biztató, megfelelően táplálkoznak, és alkalmazkodnak új környezetükhöz.
Tengeri menedékhelyek jelenthetnek megoldást a fogságban tartott belugák számára
A World Animal Protection Canada állatvédő szervezet szerint világszerte mintegy 3600 cetfélét tartanak fogságban. A természetes környezetüktől elszakítva nevelkedett állatok többsége azonban nem rendelkezik a vadonban való túléléshez szükséges képességekkel.
A szervezet ezért a Marineland állatainak átszállítása helyett két másik lehetőséget is felvetett: a bezárt park átalakítását egy életük végéig gondozást biztosító létesítménnyé, illetve egy Új-Skóciában tervezett tengeri menedékhely kialakításának felgyorsítását.
A Whale Sanctuary Project nevű kezdeményezés célja, hogy a fogságban nevelkedett bálnák természetesebb környezetben, az óceán egy elkerített részén élhessenek.
Lori Marino idegtudós, a projekt egyik kezdeményezője szerint a létesítmény idővel 12–15 bálnának biztosíthatna otthont. Az építkezés azonban csak a közelmúltban kezdődött meg, a megvalósításhoz pedig további hatmillió kanadai dollárra van szükség. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tengeri menedékhelyek hosszú távú eredményessége egyelőre nem bizonyított.
A belugák áthelyezése nem jelenti a fogságban tartás végét
Kanada hét évvel ezelőtt betiltotta a cetfélék fogságban tartását és tenyésztését, az állatokat befogadó országokban azonban nem mindenütt érvényesek hasonló korlátozások.
Az állatvédők ezért attól tartanak, hogy a Marinelandből elszállított belugák egy részét a jövőben szaporítani fogják, ami hozzájárulhat a fogságban tartás fennmaradásához.
A Georgia Aquarium például két hím belugát, a tízéves Balort és a hétéves Zephyrt fogadta be. Az intézményben már négy nőstény élt, amelyekkel az újonnan érkezett állatok hamar kapcsolatba léptek.
Jason Jones, az akvárium állatjólétért felelős vezető kurátora szerint a két beluga jól alkalmazkodik új környezetéhez. Hangsúlyozta, hogy a szaporodás az állatok természetes életének része, ezért ennek lehetőségét is biztosítani kívánják számukra.
A szakértők szerint a következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, miként lehet megfelelő életkörülményeket biztosítani azoknak a cetféléknek, amelyek már nem engedhetők vissza természetes élőhelyükre.