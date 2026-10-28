ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
betegállomány

17 évig volt betegállományban egy tanárnő, mégis felvette a fizetését – csalással vádolják

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Éveken keresztül úgy kapta a fizetését egy németországi tanárnő, hogy egyetlen órát sem tartott. A 17 éve betegállományban lévő pedagógus ügye már korábban is nagy visszhangot váltott ki, most pedig az ügyészség vádat emelt ellene. A vizsgálat során további gyanús körülményekre is fény derült.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegállományfizetéstanárcsalás

Szinte hihetetlen ügy miatt emeltek vádat egy 62 éves németországi tanárnő ellen, aki 17 éven keresztül betegállományban volt, miközben továbbra is megkapta a fizetését. A pedagógus 2009 óta egyetlen órát sem tartott a weseli szakképző intézményben, ahol korábban dolgozott. A duisburgi ügyészség szerint a nő mintegy 248 ezer eurót, vagyis csaknem 96 millió forintot vehetett fel jogosulatlanul.

A betegállományban lévő tanárnő 2009 óta nem tanított
A betegállományban lévő tanárnő 2009 óta nem tanított (A kép illusztráció)
Fotó: Pixabay

A tanárnő esete már tavaly is nagy visszhangot váltott ki Németországban. A hatóságok most csalás és okirat-hamisítás miatt emeltek vádat ellene – számolt be róla a Focus.

Hogyan maradhatott 17 évig betegállományban a tanárnő?

A pedagógus 2009 óta nem tanított, fizetését azonban továbbra is folyósították. A nő rendszeresen újabb orvosi igazolásokkal hosszabbította meg betegállományát, miközben az illetékes hatóságok nem rendeltek el hivatalos orvosi vizsgálatot az állapotának ellenőrzésére.

Az ügy miatt korábban fegyelmi eljárás indult a tanárnő, valamint a düsseldorfi kerületi kormányhivatal egyik munkatársa ellen is.

A tartomány időközben nyugdíjazta a pedagógust, ő azonban jogi úton támadta meg a döntést. A fegyelmi eljárást a büntetőügy lezárásáig felfüggesztették.

A nyomozás során egy másik különös körülményre is fény derült. Az ügyészség szerint a tanárnő aktívan búvárkodott, és két, a sporttevékenységhez szükséges orvosi alkalmassági igazolást is saját maga állíthatott ki.

A dokumentumokon állítólag egy nem létező orvosnő nevét tüntette fel, ezért a csalás mellett okirat-hamisítással is vádolják.

A duisburgi ügyészség keddi tájékoztatása szerint a 62 éves nő egyelőre nem nyilatkozott az ellene felhozott vádakról.

Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, akár többéves börtönbüntetésre is számíthat. Az ügyben ugyanakkor továbbra is érvényes az ártatlanság vélelme.

 

Szóljon hozzá!