17 évig volt betegállományban egy tanárnő, mégis felvette a fizetését – csalással vádolják

Szinte hihetetlen ügy miatt emeltek vádat egy 62 éves németországi tanárnő ellen, aki 17 éven keresztül betegállományban volt, miközben továbbra is megkapta a fizetését. A pedagógus 2009 óta egyetlen órát sem tartott a weseli szakképző intézményben, ahol korábban dolgozott. A duisburgi ügyészség szerint a nő mintegy 248 ezer eurót, vagyis csaknem 96 millió forintot vehetett fel jogosulatlanul.

A betegállományban lévő tanárnő 2009 óta nem tanított (A kép illusztráció)

Fotó: Pixabay

A tanárnő esete már tavaly is nagy visszhangot váltott ki Németországban. A hatóságok most csalás és okirat-hamisítás miatt emeltek vádat ellene – számolt be róla a Focus.

Hogyan maradhatott 17 évig betegállományban a tanárnő?

A pedagógus 2009 óta nem tanított, fizetését azonban továbbra is folyósították. A nő rendszeresen újabb orvosi igazolásokkal hosszabbította meg betegállományát, miközben az illetékes hatóságok nem rendeltek el hivatalos orvosi vizsgálatot az állapotának ellenőrzésére.

Az ügy miatt korábban fegyelmi eljárás indult a tanárnő, valamint a düsseldorfi kerületi kormányhivatal egyik munkatársa ellen is.

A tartomány időközben nyugdíjazta a pedagógust, ő azonban jogi úton támadta meg a döntést. A fegyelmi eljárást a büntetőügy lezárásáig felfüggesztették.

A nyomozás során egy másik különös körülményre is fény derült. Az ügyészség szerint a tanárnő aktívan búvárkodott, és két, a sporttevékenységhez szükséges orvosi alkalmassági igazolást is saját maga állíthatott ki.

A dokumentumokon állítólag egy nem létező orvosnő nevét tüntette fel, ezért a csalás mellett okirat-hamisítással is vádolják.

A duisburgi ügyészség keddi tájékoztatása szerint a 62 éves nő egyelőre nem nyilatkozott az ellene felhozott vádakról.

Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, akár többéves börtönbüntetésre is számíthat. Az ügyben ugyanakkor továbbra is érvényes az ártatlanság vélelme.