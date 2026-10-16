Megdöbbentő, mit talált gyanúsnak a mesterséges intelligencia a repülőtéren

Rövid időn belül háromszor riasztottak a bécsi–schwechati repülőtér új ellenőrző berendezései Schönborn bíboros hátizsákjánál. A problémát minden alkalommal a magával vitt Biblia okozta – írja a Heute.

A Biblia akasztotta meg a reptéri ellenőrzést, háromszor is megszólalt a riasztó

Fotó: MARKUS SCHOLZ / Illusztráció/AFP

A Biblia miatt állították meg, a bíboros szerint nyugtalanító az eset

Az egyházi vezető magyarázatot kért a személyzettől, akik elmondták, hogy a mesterséges intelligencia jelezte a veszélyt. Egyikük még viccelődött is: talán a rendszer robbanóanyagot lát a Szentírásban.

Schönborn szerint a Biblia ugyan sok mindenre rávilágít az emberi viselkedéssel kapcsolatban, arra azonban nem számított, hogy egyszer még a mesterséges intelligencia is gyanúsnak és veszélyesnek találja.

A bíboros azt is felvetette, nem bízunk-e túlságosan a technológiában, és vajon képesek leszünk-e kordában tartani.

Bár egyelőre humorral kezeli a történteket, bevallotta: kissé hátborzongatónak találja az esetet.