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mesterséges intelligencia

Megdöbbentő, mit talált gyanúsnak a mesterséges intelligencia a repülőtéren

48 perce
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Háromszor is veszélyt jelzett a bécsi repülőtér biztonsági ellenőrző rendszere, ám a gyanús tárgy mindhárom alkalommal egy Biblia volt. Schönborn bíboros szerint a különös eset egyszerre volt humoros és nyugtalanító.
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mesterséges intelligenciarepülőtérbiblia

Rövid időn belül háromszor riasztottak a bécsi–schwechati repülőtér új ellenőrző berendezései Schönborn bíboros hátizsákjánál. A problémát minden alkalommal a magával vitt Biblia okozta – írja a Heute

Biblia
A Biblia akasztotta meg a reptéri ellenőrzést, háromszor is megszólalt a riasztó
Fotó: MARKUS SCHOLZ / Illusztráció/AFP

A Biblia miatt állították meg, a bíboros szerint nyugtalanító az eset

Az egyházi vezető magyarázatot kért a személyzettől, akik elmondták, hogy a mesterséges intelligencia jelezte a veszélyt. Egyikük még viccelődött is: talán a rendszer robbanóanyagot lát a Szentírásban.

Schönborn szerint a Biblia ugyan sok mindenre rávilágít az emberi viselkedéssel kapcsolatban, arra azonban nem számított, hogy egyszer még a mesterséges intelligencia is gyanúsnak és veszélyesnek találja.

A bíboros azt is felvetette, nem bízunk-e túlságosan a technológiában, és vajon képesek leszünk-e kordában tartani. 

Bár egyelőre humorral kezeli a történteket, bevallotta: kissé hátborzongatónak találja az esetet.

 

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