30 biciklis közé hajtott az ittas sofőr, két embert megölt, egyiküket másfél kilométeren át vonszolta – videó

Két kerékpáros meghalt, egy harmadik súlyosan megsérült, miután egy feltételezhetően ittas sofőr egy mintegy 30 fős biciklis csoportba hajtott a kaliforniai Montclairben, majd elmenekült. Az egyik áldozatot több mint másfél kilométeren át vonszolta magával – adta hírül a New York Post.

Halálos gázolás egy halloweeni biciklizésen: két ember meghalt, a sofőr elmenekült.

Fotó: MICHAEL TRAN / Illusztráció/AFP

Halálra gázolt két biciklist, majd elmenekült a sofőr

A baleset szombaton este 22 óra 39 perckor történt a Kingsley Streeten, a Tudor Avenue közelében.

A Halloween alkalmából közösen tekerő csoportot elütő autó egyik áldozata a helyszínen meghalt, egy kórházba szállított nő pedig vasárnap hajnalban vesztette életét.

Egy harmadik biciklis súlyos, de stabil állapotban van. Egy negyedik résztvevő kisebb fejsérülést szenvedett, de visszautasította a további orvosi ellátást.

A kerékpározást a résztvevők önállóan szervezték, az esemény nem állt kapcsolatban a várossal. Az áldozatok nevét nem hozták nyilvánosságra.

A 38 éves Valentin Alberto Rodriguezt vasárnap hajnalban, otthona közelében vették őrizetbe a szemtanúk vallomásai alapján.

Ittas vezetéssel, súlyos vagy halálos sérüléssel járó cserbenhagyással, valamint halálos balesetet okozó, ittas állapotban elkövetett közúti gondatlansággal gyanúsítják.