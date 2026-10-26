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ittas sofőr

30 biciklis közé hajtott az ittas sofőr, két embert megölt, egyiküket másfél kilométeren át vonszolta – videó

1 órája
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Egy biciklis a helyszínen, egy másik a kórházban halt meg, miután egy feltételezhetően ittas sofőr a kerékpárosok közé hajtott. Az egyik áldozatot több mint másfél kilométeren át vonszolta az autó.
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ittas sofőráldozatbiciklis

Két kerékpáros meghalt, egy harmadik súlyosan megsérült, miután egy feltételezhetően ittas sofőr egy mintegy 30 fős biciklis csoportba hajtott a kaliforniai Montclairben, majd elmenekült. Az egyik áldozatot több mint másfél kilométeren át vonszolta magával – adta hírül a New York Post

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Halálos gázolás egy halloweeni biciklizésen: két ember meghalt, a sofőr elmenekült.
Fotó: MICHAEL TRAN / Illusztráció/AFP

Halálra gázolt két biciklist, majd elmenekült a sofőr

A baleset szombaton este 22 óra 39 perckor történt a Kingsley Streeten, a Tudor Avenue közelében. 

 A Halloween alkalmából közösen tekerő csoportot elütő autó egyik áldozata a helyszínen meghalt, egy kórházba szállított nő pedig vasárnap hajnalban vesztette életét. 

Egy harmadik biciklis súlyos, de stabil állapotban van. Egy negyedik résztvevő kisebb fejsérülést szenvedett, de visszautasította a további orvosi ellátást.

A kerékpározást a résztvevők önállóan szervezték, az esemény nem állt kapcsolatban a várossal. Az áldozatok nevét nem hozták nyilvánosságra.

A 38 éves Valentin Alberto Rodriguezt vasárnap hajnalban, otthona közelében vették őrizetbe a szemtanúk vallomásai alapján. 

Ittas vezetéssel, súlyos vagy halálos sérüléssel járó cserbenhagyással, valamint halálos balesetet okozó, ittas állapotban elkövetett közúti gondatlansággal gyanúsítják.

 

 

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