Lépett egy európai ország: komoly bírságot jöhet azoknak, akik hangosan hallgatnak zenét a buszon

A brit kormány új útmutatást adott ki a helyi hatóságoknak arról, hogyan léphetnek fel a buszokon tapasztalható zavaró viselkedéssel szemben. Az intézkedések bírsággal sújtják a hangos zenehallgatás mellett a szemetelést, az elektromos cigaretta használatát és a fenyegető magatartást is.

Komoly bírság járhat a hangos zenehallgatásért - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A helyi önkormányzatok új jogosítványokat kaptak arra, hogy szabályokat vezessenek be a buszjáratokon. A szabályszegők akár 100 fontos, vagyis 43 ezer forintos helyszíni bírságot is kaphatnak, az intézkedések bevezetéséhez azonban még szükség van a közlekedési miniszter jóváhagyására – írja a BBC.

Nem a buszsofőrök feladata lesz a szabályok betartatása

A kormány közlése szerint a buszvezetőknek nem kell majd közvetlenül intézkedniük a szabályszegőkkel szemben.

A feladat az erre felhatalmazott ellenőrökre, közlekedésbiztonsági tisztviselőkre és a rendőrségre hárulhat.

Chris McDonald tudományos, kutatási és innovációs miniszter a BBC Breakfast műsorában arról beszélt, hogy az utasok a személyzethez vagy a brit közlekedési rendőrséghez fordulhatnak, ha problémát tapasztalnak. Hozzátette: senkinek sem kell személyesen konfrontálódnia a szabályszegőkkel, ha nem érzi magát biztonságban.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A vonatokon is kampány indul a hangoskodás ellen

A buszokra vonatkozó intézkedésekkel párhuzamosan országos kampány indul a vasúti közlekedésben is. A „Oszd meg a vasúti kocsit, ne a zajt!” üzenettel arra kérik az utasokat, hogy fejhallgatóval hallgassanak zenét és videókat, ne zavarják a körülöttük utazókat.

A vonatokon már jelenleg is léteznek szankciók: azok az utasok, akik felszólítás ellenére sem hagyják abba a zavaró viselkedést, leszállíthatók, illetve akár 1000 fontos bírságot is kaphatnak.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Támogatják a szigorítást, de a végrehajtás kérdéses

A közlekedési szakszervezet, a TSSA főtitkára, Maryam Eslamdoust üdvözölte a kezdeményezést, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a közösségi közlekedésben tapasztalható erőszakot, fenyegetéseket és bántalmazást is sürgősen kezelni kell.

A Liberális Demokraták közlekedési szóvivője, Olly Glover arra hívta fel a figyelmet, hogy megfelelő finanszírozás és elegendő, a helyszínen dolgozó biztonsági személyzet nélkül a szigorítások hatása korlátozott maradhat.