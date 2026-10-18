Mesterséges intelligenciával generált kép miatt bírságoltak meg egy nőt

Egy Oroszország Távol-Keletén élő nőt megbírságoltak, miután egy medvéről készült, tréfának szánt, mesterséges intelligencia által generált fotó vírusként terjedt el az interneten, sőt egy valódi hajtóvadászatot indított el.

Mesterséges intelligenciával generált fantommedve miatt bírságoltak meg egy nőt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mesterséges intelligenciával generált fantommedve miatt bírságoltak meg egy nőt

Az oroszországi hatóságok fokozott készültségben vannak az idén történt halálos medvetámadások sorozata után. Szakértők szerint a növekvő medvepopuláció, valamint a fenyőmag- és bogyótermés hiánya együttesen növelte az emberekkel való találkozások valószínűségét.

Az Amuri területen található Magdagacsi település lakója még szeptemberben generált a ChatGPT segítségével egy fotót egy hatalmas barna medvéről, amely egy helyi utcán sétál, majd elküldte azt egy barátjának.

A tréfa gyorsan kicsúszott a kezükből. A medvéről készült fényképet üzenetküldő alkalmazásokban terjesztették, és a rendőrségre elkezdtek riasztó hívások érkezni a lakosoktól

- áll az amuri bíróság sajtószolgálatának közleményében, megjegyezve, hogy a járási vezető vadőröket küldött ki a fantomállat befogására.

Miután a nő felhívta a rendőrséget, és beismerte, hogy ő készítette a képet, a bíróság ezen a héten 15 000 rubel, azaz körülbelül 58 500 forint pénzbírság megfizetésére kötelezte.

Russia Fines Woman $178 for Using ChatGPT to Fake Bear Sighting That Went Viral and Triggered Wildlife Hunt https://t.co/8viJxBz3OK — Instablog9ja (@instablog9ja) October 14, 2026

Nem ez volt az első téves riasztás, ami bírsággal végződött

Szeptember közepén egy másik nőt a keleti Transzbajkáli területen 30 000 rubelre (kb. 117 000 forintra) büntettek meg, amiért hamis képet posztolt egy medvéről egy faluban - írja a The Independent.

Tavasz óta - amikor az éhes állatok felébrednek a téli álomból - legalább 26 ember vesztette életét medvetámadásokban Oroszországban. A múlt hónapban a kormány közölte, hogy sürgős terveket dolgoz ki a barna medvék populációjának szabályozására, amely az elmúlt 30 évben több mint a kétszeresére, 308 000-re nőtt, részben a rövidebb és enyhébb telek miatt. A TASS állami hírügynökség által október 10-én közzétett adatok szerint az év eleje óta több mint 3440, az emberekre veszélyesnek ítélt medvét lőttek ki.