Halálos áldozatokat követelt a Boelo vihar – fákat döntött ki, járatokat töröltek Európában

Halálos tragédiákat okozott a Boelo vihar október 25-én, vasárnap. Skóciában, Dumfries és Galloway térségében egy hatvanéves férfira zuhant egy fa, Észak-Londonban pedig egy húszas éveiben járó férfi halt meg, amikor egy kidőlő fa az általa vezetett autóra esett.

Halálos tragédiákat okozott a Boelo vihar - Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Halálos tragédiákat okozott a Boelo vihar

A londoni baleset Finchley környékén történt. A mentők több egységet és a légimentők traumatológiai csapatát is a helyszínre küldték, a sofőr életét azonban nem tudták megmenteni.

A legerősebb széllökések meghaladták az óránkénti 130 kilométeres sebességet. Az AP tudósítása szerint a skóciai Argyll és Bute térségében 135 kilométer/órás lökést mértek. A brit meteorológiai szolgálat a repülő törmelékek és a partokat ostromló hullámok miatt életveszélyes helyzetekre figyelmeztetett.

A Boelo elsősorban Skóciát, Észak-Írországot és Észak-Angliát sújtotta. Repülőjáratok, kompok és vonatok közlekedésében is fennakadások alakultak ki.

A viharos hétvége után még hétfőn is jelentős helyreállításra volt szükség. A Press Association beszámolója szerint vasárnap este hét órakor 90 600 fogyasztónál nem volt áram. A Boelo és az előtte érkezett Austen idején összesen 838 700 ingatlannál szakadt meg legalább átmenetileg az áramszolgáltatás.

Skóciában két nőt is kórházba szállítottak, miután Aberfeldyben egy másik kidőlő fa eltalálta őket. Saltcoatsban egy elöntött idősotthonhoz hívták a mentőegységeket; a rendőrség közlése szerint mindenkit megtaláltak, senki nem tűnt el.

A vasútvonalakon kidőlt fák és víz alá került pályaszakaszok akadályozták a forgalmat, több közúton pedig leszakadt vezetékek és megrongálódott burkolat miatt kellett lezárásokat elrendelni.

A vihar az Északi-tenger túlpartján is fennakadásokat okozott. Hollandiában az amszterdami Schiphol repülőtéren járatokat töröltek, és késésekre figyelmeztették az utasokat.

A holland partoknál egy teherszállító hajón is megsérült három tengerész. Az UHL Freedom Schiermonnikoog szigetétől északra került nehéz helyzetbe, miután átmeneti motorproblémák léptek fel. Két sérültet helikopterrel vittek kórházba. Dániában, Norvégiában és Svédországban szintén közlekedési korlátozásokat okozott a szél és a heves esőzés.