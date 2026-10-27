Tragédia a Boelo vihar pusztításában: rádőlt egy fa a díjnyertes királyi kertészre, azonnal meghalt

Ahogy arról az Origo beszámolt, két ember meghalt az Egyesült Királyságban, miután kidőlő fák csapódtak rájuk a Boelo vihar idején. Most nyilvánosságra került egy fénykép arról a díjnyertes kertészről, aki az Edinburgh-i Királyi Botanikus Kert munkatársaként dolgozott, és a tragikus balesetben vesztette életét Skóciában. A 60 éves Richard Baines a Boelo vihar idején az otthona közelében sétált, amikor rádőlt egy fa.

Boelo vihar: meghalt Richard Baines, a díjnyertes királyi kertész Fotó: Katielee Arrowsmith / SWNS / Katielee Arrowsmith / SWNS

Boelo vihar: meghalt Richard Baines, a díjnyertes királyi kertész

A férfi vasárnap reggel a skóciai Dumfries és Galloway régióban, Castle Douglas közelében fekvő Mid Kelton településen sétált, amikor bekövetkezett a tragédia. A baleset délelőtt 10 óra 30 perckor történt, Richard Baines pedig a helyszínen életét vesztette. A szakember növényszakértőként dolgozott a Stranraer közelében található Logan Botanikus Kertben, amely az Edinburgh-i Királyi Botanikus Kert által működtetett négy skóciai kert egyike. Kollégái szerint rendkívül fog hiányozni nekik.

David Knott kertészeti igazgató megható szavakkal emlékezett meg a királyi szakemberről, akit a növények iránti szenvedélye és lelkesedése jellemzett.

Richard Baines, a Logan Botanikus Kert vezetője október 25-én, vasárnap tragikus baleset következtében életét vesztette, miközben a Boelo vihar idején az otthona közelében sétált

– közölte Knott.

Az igazgató elmondta, hogy Richard Baines számos jelentős fejlesztésért és kezdeményezésért felelt a botanikus kertben. Ezek közé tartozott az Egyesült Királyság első, teljes egészében zöldenergiával működő, látogatók számára is nyitott növényházának létrehozása.

Richard Baines vezetése alatt a Logan Botanikus Kert számos rangos elismerésben részesült, többek között 2021-ben a Which? az Egyesült Királyság legjobb kertjének választotta

– mondta David Knott.

Hozzátette, hogy a szakemberre mindenekelőtt a növények iránti szenvedélye és elkötelezettsége miatt fognak emlékezni. Munkássága során jelentősen bővítette a Logan Botanikus Kert növénygyűjteményét, emellett Kínában, a Kanári-szigeteken és Vietnámban is részt vett kutatóexpedíciókon, amelyek közül többnek a vezetője is volt. Ezeknek a kutatásoknak köszönhetően jelenleg hét, a tudomány számára korábban ismeretlen növényfaj tudományos leírása van folyamatban.

Richard lelkes növényszakértőként és a Logan Botanikus Kert vezetőjeként felbecsülhetetlen értékkel járult hozzá nemcsak az intézmény, hanem az Edinburgh-i Királyi Botanikus Kert egészének munkájához és szellemiségéhez is. Rengetegen fogják mélyen gyászolni

– fogalmazott az igazgató.