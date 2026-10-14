Megállt, hogy elkerülje a balesetet, de a bölény így is nekirontott az autójának – videó

A Yellowstone Nemzeti Parkban autózó sofőr egy hatalmas bölényt látott meg az úton. Ahelyett, hogy megpróbálta volna kikerülni az állatot, megállította a kisteherautóját, hogy elkerülje az ütközést.

Nekirontott a bölény az útjába tévedt autósnak - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A bölény azonban váratlanul megindult a jármű felé, és a fejével nekicsapódott az elejének.

Az ütközés nyomot hagyott a kisteherautón, az állat pedig röviddel később továbbment. A történtekről készült felvétel jól mutatja, milyen gyorsan veszélyessé válhat egy ilyen találkozás.

A Yellowstone-ban gyakran keresztezik az autósok útját a bölények

Az amerikai nemzeti parkban a bölények rendszeresen feltűnnek az utakon, és időnként a forgalmat is feltartják. Bár ezek az állatok sokszor nyugodtnak látszanak, viselkedésük kiszámíthatatlan lehet, különösen akkor, ha fenyegetve érzik magukat.

A park látogatóinak ezért érdemes türelmesen várakozniuk, ha vadállat kerül az útjukba, és semmiképpen sem szabad megpróbálniuk megközelíteni vagy elijeszteni őket – írja a Fox News.

Hatalmas erejű állatok, amelyekkel nem érdemes kockáztatni

A bölények rendkívül erősek, és rövid idő alatt nagy sebességre képesek felgyorsulni.

Egy hirtelen roham az emberekre és a járművekre egyaránt veszélyt jelenthet.

A Yellowstone Nemzeti Parkban ezért fontos betartani a vadállatokra vonatkozó biztonsági előírásokat, és megfelelő távolságot tartani az állatoktól. Még akkor sem tanácsos közel menni hozzájuk, ha látszólag nem törődnek a környezetükben tartózkodó emberekkel.

Turistára támadt egy bölény Lengyelországban

Egy turista megsérült, miután túl közel került egy bölényhez a lengyelországi Białowieżai-erdőben. Az állat földre döntötte a férfit, majd ismét nekirontott, amikor megpróbált felállni. A történteket egy természetfotós rögzítette, aki autójával segített a turistának biztonságos távolságba kerülni.