Európa egyetlen bölényidomítója különleges produkcióra készül – galéria

Ivan Deforge francia bölényidomító két európai bölénnyel készül új produkciójára a Moszkvai Állami Nagycirkuszban. Az 56 éves szakember saját elmondása szerint jelenleg ő az egyetlen Európában, aki ilyen állatok idomításával foglalkozik – számolt be róla az AFP.

A bölényidomító szerint az állatok betanításához sok türelemre és fokozatosságra van szükség

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Európa egyetlen bölényidomítója különleges bemutatóra készül

A Karim és Ural nevű bölények egyenként mintegy 300 kilogrammot nyomnak. A szakember többek között arra tanítja őket, hogy tüzes karikán ugorjanak át. A két állat a tervek szerint decemberben mutatkozhat be a cirkusz fő porondján.