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bölény

Európa egyetlen bölényidomítója különleges produkcióra készül – galéria

17 perce
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Nem mindennapi produkcióra készülnek a Moszkvai Állami Nagycirkuszban. Ivan Deforge francia bölényidomító két európai bölénnyel dolgozik, amelyek betanítása különleges feladatot jelent a tapasztalt szakember számára.
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bölényMoszkvacirkuszOroszország

Ivan Deforge francia bölényidomító két európai bölénnyel készül új produkciójára a Moszkvai Állami Nagycirkuszban. Az 56 éves szakember saját elmondása szerint jelenleg ő az egyetlen Európában, aki ilyen állatok idomításával foglalkozik – számolt be róla az AFP.

Moszkvai Állami Nagycirkusz, Ivan Deforge, európai bölény, cirkuszi produkció, állatidomítás, francia idomító, A bölényidomító szerint az állatok betanításához sok türelemre és fokozatosságra van szükség., French animal trainer Ivan Deforge works with European bisons in the Great Moscow Circus in Moscow on October 1, 2026. The son of a horse trainer who was "obsessed with Russia," Ivan Deforge first came to Russia in 2018 while touring with an Italian troupe. He subsequently accepted an offer from Edgard Zapashny, director of the Great Moscow Circus and world-renowned for training big cats, to help train elephants there. Since then, he has remained in Russia and married Maria — a former Russian circus performer who became his assistant. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
A bölényidomító szerint az állatok betanításához sok türelemre és fokozatosságra van szükség
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Európa egyetlen bölényidomítója különleges bemutatóra készül

A Karim és Ural nevű bölények egyenként mintegy 300 kilogrammot nyomnak. A szakember többek között arra tanítja őket, hogy tüzes karikán ugorjanak át. A két állat a tervek szerint decemberben mutatkozhat be a cirkusz fő porondján.

Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
Galéria: Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
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Az 56 éves francia férfi szokatlan kihívást vállalt, európai bölényeket tanít be olyan mutatványokra, amelyeket a vadonban természetes körülmények között sosem végeznének el

Deforge mintegy harminc éve foglalkozik állatok idomításával, és 2018 óta Oroszországban él. 

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