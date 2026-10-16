Európa egyetlen bölényidomítója különleges produkcióra készül – galéria

Nem mindennapi produkcióra készülnek a Moszkvai Állami Nagycirkuszban. Ivan Deforge francia bölényidomító két európai bölénnyel dolgozik, amelyek betanítása különleges feladatot jelent a tapasztalt szakember számára.
Ivan Deforge francia bölényidomító két európai bölénnyel készül új produkciójára a Moszkvai Állami Nagycirkuszban. Az 56 éves szakember saját elmondása szerint jelenleg ő az egyetlen Európában, aki ilyen állatok idomításával foglalkozik – számolt be róla az AFP.
Európa egyetlen bölényidomítója különleges bemutatóra készül
A Karim és Ural nevű bölények egyenként mintegy 300 kilogrammot nyomnak. A szakember többek között arra tanítja őket, hogy tüzes karikán ugorjanak át. A két állat a tervek szerint decemberben mutatkozhat be a cirkusz fő porondján.
Galéria: Európa egyetlen bölényidomítója Ivan Deforge, a Moszkvai Állami Nagycirkusz porondján
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Az 56 éves francia férfi szokatlan kihívást vállalt, európai bölényeket tanít be olyan mutatványokra, amelyeket a vadonban természetes körülmények között sosem végeznének el
Deforge mintegy harminc éve foglalkozik állatok idomításával, és 2018 óta Oroszországban él.
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