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Kényszerleszállás

Bombariadó a levegőben: kényszerleszállást hajtott végre egy Tel-Avivból Bécsbe tartó repülő

1 órája
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Bombafenyegetés miatt kellett megszakítania útját egy Tel-Avivból Bécsbe tartó Airbus A320-as utasszállítónak. A bolgár fővárosban, Szófiában vadászgép kísérte a leszálló gépet, amelynek fedélzetén 51 utas és hatfős személyzet tartózkodott. Rövid időn belül ez a második ilyen bombariadó.
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KényszerleszállásTel-AvivBécsBombariadó

Bombariadó miatt megszakította útját egy Tel-Avivból Bécsbe tartó utasszállító repülőgép, amely végül a bolgár fővárosban, Szófiában hajtott végre kényszerleszállást. A fedélzeten 51 utas és hatfős személyzet tartózkodott, a gépet egy vadászgép kísérte a repülőtérig - írja a Sky News.

kényszerleszállás, bombariadó, THEME PICTURE - Illustration on the topics of aeroplanes, aviation, tourism, travel, Austrian Airlines, taken on Thursday, 29 January 2026, at Vienna International Airport in Schwechat, Austria. An Austrian Airlines (AUA) Airbus A320 taking off - 20260129_PD6418 (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk / APA-Images via AFP)
Kényszerleszállást hajtott végre a gép Bulgáriában bombariadó miatt - Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk

A bolgár Közlekedési és Hírközlési Minisztérium tájékoztatása szerint az Airbus A320-as repülőgép személyzete Románia határánál jelentett bombafenyegetésre utaló jelzést a repülés során. A pilóták ezt követően úgy döntöttek, hogy rendkívüli leszállást hajtanak végre Szófiában.

A bolgár légierő egy vadászgépe felszállt, és egészen a leszállásig kísérte az utasszállítót. A repülőtéren az illetékes hatóságok megkezdték az ellenőrzést, és operatív törzset állítottak fel az eset kezelésére.

Az utasokat leszállították a repülőgépről. A hatóságok vizsgálják a fenyegetés körülményeit, és egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről.

Nem rég volt egy hasonló bombariadó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, október 13-án kiürítették egy Tel-Avivban leszállt utasszállítót, miután bejelentés érkezett arról, hogy robbanószerkezet lehet a fedélzeten. A bombariadó alaptalannak bizonyult.

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