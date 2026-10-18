Bombariadó a levegőben: kényszerleszállást hajtott végre egy Tel-Avivból Bécsbe tartó repülő

Bombariadó miatt megszakította útját egy Tel-Avivból Bécsbe tartó utasszállító repülőgép, amely végül a bolgár fővárosban, Szófiában hajtott végre kényszerleszállást. A fedélzeten 51 utas és hatfős személyzet tartózkodott, a gépet egy vadászgép kísérte a repülőtérig - írja a Sky News.

Kényszerleszállást hajtott végre a gép Bulgáriában bombariadó miatt - Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk

A bolgár Közlekedési és Hírközlési Minisztérium tájékoztatása szerint az Airbus A320-as repülőgép személyzete Románia határánál jelentett bombafenyegetésre utaló jelzést a repülés során. A pilóták ezt követően úgy döntöttek, hogy rendkívüli leszállást hajtanak végre Szófiában.

A bolgár légierő egy vadászgépe felszállt, és egészen a leszállásig kísérte az utasszállítót. A repülőtéren az illetékes hatóságok megkezdték az ellenőrzést, és operatív törzset állítottak fel az eset kezelésére.

Az utasokat leszállították a repülőgépről. A hatóságok vizsgálják a fenyegetés körülményeit, és egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről.

Nem rég volt egy hasonló bombariadó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, október 13-án kiürítették egy Tel-Avivban leszállt utasszállítót, miután bejelentés érkezett arról, hogy robbanószerkezet lehet a fedélzeten. A bombariadó alaptalannak bizonyult.