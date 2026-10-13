Bombariadó miatt kiürítettek egy repülőgépet Tel-Avivban

Bombariadó miatt kiürítették kedden a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren a Delta Airlines New Yorkból érkező járatát. Az utasokat a terminálba kísérték, a repülőgépet pedig átvizsgálták. Végül kiderült, hogy a fenyegetés alaptalan volt – írja a New York Post.

Bombariadó miatt evakuálták egy New Yorkból érkező repülőgép utasait Tel-Avivban. A fenyegetés alaptalannak bizonyult (a kép illusztráció).

Fotó: JACK GUEZ / AFP

A rendőrség bejelentést kapott arról, hogy robbanószerkezet lehet a fedélzeten.

Az Airbus A330-as átvizsgálása során azonban nem bukkantak gyanús tárgyra.

Az izraeli repülőtéri hatóság szóvivője a Ynetnek megerősítette, hogy a gép biztonságos, a repülőtér forgalma pedig visszatért a megszokott rendhez.

Két héten belül ez már a második súlyos biztonsági incidens

A Delta naponta közlekedtet járatot a New York-i John F. Kennedy repülőtér és Tel-Aviv között. Az érintett utasszállító hétfőn délután fél négy után indult New Yorkból, és kedden reggel fél kilenc körül szállt le Izraelben. A fedélzeten tartózkodók pontos száma egyelőre nem ismert.

A mostani riadalom alig két héttel azután történt, hogy a Flydubai egyik másodpilótája, Hamam al-Hammami a gyanú szerint megtámadta a pilótát, Smit Machchhart, majd megpróbált eltéríteni egy Tel-Avivba tartó repülőgépet.