Bombariadó volt a Legfelsőbb Bíróságnál, gyanús hátizsák miatt vonultak ki a rendőrök a választás előtt

Komoly biztonsági riadó volt csütörtök este Brazíliavárosban, miután egy férfi gyanús hátizsákot dobott a brazil Legfelsőbb Bíróság közelében lévő buszmegálló tetejére. A rendőrség azonnal lezárta a környéket, és bombaszakértőket vezényeltek a helyszínre.

Bombariadó Brazíliában (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

Bombaszakértők vizsgálták át a brazil Legfelsőbb Bíróság környékét

A 28 éves férfit a bíróság biztonsági rendszere észlelte. A Legfelsőbb Bíróság közlése szerint megpróbált átjutni az épületet védő kerítésen, majd eldobta a hátizsákot. A rendőrök rövid időn belül elfogták, az intézkedés során pedig ellenállást tanúsított.

A gyanús csomag miatt lezárták a Legfelsőbb Bíróság környékét, az Esplanada dos Ministérios egy részén pedig a forgalmat is leállították. A helyszínen bombaszakértők és robbanóanyag-kereső kutyák vizsgálták át a területet.

A riadó végül vaklármának bizonyult: a hátizsákban nem találtak robbanószert, csak személyes tárgyakat. A rendőrség ezt követően feloldotta a lezárást és befejezte a műveletet.

A bombariadó mindössze néhány nappal a brazil elnökválasztás első fordulója előtt történt. A voksolást október 4-én tartják, a kampány hajrájában pedig Luiz Inácio Lula da Silva elnök és fő kihívója, Flávio Bolsonaro között különösen kiélezett a verseny. A politikai feszültséget tovább növelte, hogy a két vezető jelölt csütörtökön nem vett részt a TV Globo utolsó választási vitáján, amelyet végül le is fújtak – írja az Al Jazeera.

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