30 ezer palack bort vittek el egyetlen éjszaka alatt – közel kétmilliárd forintot ér a zsákmány

Legalább hét álarcos tolvaj fosztotta ki a nagy múltú Marchesi Antinori borászat toszkánai raktárát szombaton. A tettesek kikapcsolták a riasztóberendezéseket, hatástalanították a biztonsági kamerákat, majd a vállalat saját targoncáival 30 ezer palack értékes vörösbort pakoltak fel két teherautóra. A borlopást csak hétfő reggel fedezték fel a munkába érkező alkalmazottak. Az ellopott borok értéke eléri az ötmillió eurót, vagyis körülbelül 1,8 milliárd forintnak felel meg.

Példátlan borlopás történt Olaszországban: 30 ezer palack luxusbort vittek el egy toszkánai borászatból, közel kétmilliárd forint értékben.(A képen a Marchesi Antinori borászat borait mutatják be egy 2018-as New York-i rendezvényen) Fotó: ANDREW TOTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Borszakértők állhatnak a hatalmas olaszországi borlopás mögött?

A tolvajok elsősorban a borászat legértékesebb vörösborait, köztük Tignanellót, Solaiát és Guado al Tassót vittek el. Ezekből egyetlen palack ára akár 150–500 euró (50-70 ezer forint) is lehet. A vállalat vezetése szerint a gondosan kiválasztott luxusborok arra utalnak, hogy a tettesek érthettek a borokhoz, és belső információkkal is rendelkezhettek.

Renzo Cotarella vezérigazgató a Corriere della Serának elmondta, hogy Olaszországban korábban még soha nem történt ilyen nagyságrendű borlopás. Bízik abban, hogy a térfigyelő kamerák segítségével sikerül megtalálni a zsákmány legalább egy részét, hiszen két teherautónyi árunak nehéz nyomtalanul eltűnnie. Az 1385-ben alapított Marchesi Antinori Olaszország egyik legjelentősebb családi borászata, amely 170 országba exportálja termékeit. A tolvajokat egyelőre nem sikerült elfogni – olvasható a BBC cikkében.