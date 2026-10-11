30 ezer palack bort vittek el egyetlen éjszaka alatt – közel kétmilliárd forintot ér a zsákmány

Legalább hét álarcos tolvaj fosztotta ki a nagy múltú Marchesi Antinori borászat toszkánai raktárát szombaton. A tettesek kikapcsolták a riasztóberendezéseket, hatástalanították a biztonsági kamerákat, majd a vállalat saját targoncáival 30 ezer palack értékes vörösbort pakoltak fel két teherautóra. A borlopást csak hétfő reggel fedezték fel a munkába érkező alkalmazottak. Az ellopott borok értéke eléri az ötmillió eurót, vagyis körülbelül 1,8 milliárd forintnak felel meg.
Borszakértők állhatnak a hatalmas olaszországi borlopás mögött?
A tolvajok elsősorban a borászat legértékesebb vörösborait, köztük Tignanellót, Solaiát és Guado al Tassót vittek el. Ezekből egyetlen palack ára akár 150–500 euró (50-70 ezer forint) is lehet. A vállalat vezetése szerint a gondosan kiválasztott luxusborok arra utalnak, hogy a tettesek érthettek a borokhoz, és belső információkkal is rendelkezhettek.
Renzo Cotarella vezérigazgató a Corriere della Serának elmondta, hogy Olaszországban korábban még soha nem történt ilyen nagyságrendű borlopás. Bízik abban, hogy a térfigyelő kamerák segítségével sikerül megtalálni a zsákmány legalább egy részét, hiszen két teherautónyi árunak nehéz nyomtalanul eltűnnie. Az 1385-ben alapított Marchesi Antinori Olaszország egyik legjelentősebb családi borászata, amely 170 országba exportálja termékeit. A tolvajokat egyelőre nem sikerült elfogni – olvasható a BBC cikkében.
Elárverezik Sztálin hatalmas borgyűjteményét
Különleges történelmi kincset nyitottak fel Grúziában, amely a világ egyik legismertebb diktátorához kötődik. Sztálin 40 ezer palackos borgyűjteményében cári eredetű és több mint kétszáz éves ritkaságok is vannak.