Ledöbbent a család: elhamvasztották fiukat, majd hetekkel később a börtönben találták meg

Egy család elhamvasztotta halottnak hitt fiát - vagyis csak azt gondolták, hogy őt hamvasztják el. Hetekkel később ugyanis sokkoló hívást kaptak: kiderült, hogy a férfi életben van, és börtönben ül.

Börtönben találta meg a család a halottnak hitt fiát. Fotó: Unsplash

Börtönben találta meg a család a halottnak hitt fiát

A 35 éves Ravi Kumar augusztus 5-én tűnt el indiai otthonából, ami arra késztette aggódó családját, hogy bejelentse eltűnését a rendőrségen. A rendőrök később egy vizes területen talált, oszlásnak indult holttest fényképeit mutatták meg a rokonoknak. Bár a holttestet nehéz volt felismerni, Ravi családja úgy vélte, hogy a ruházata alapján azonosítani tudják.

Bár az arca eltorzult, a ruházata alapján azonosítottuk

- mondta a férfi testvére, Amandeep.

A megtört család végül augusztus 13-án elhamvasztotta a holttestet, majd két nappal később megemlékezést tartott Kapurthalában, Pandzsábban.

Szeptember 2-án azonban megdöbbentő telefonhívást kaptak a Kapurthala Központi Börtönből. A személyzet közölte velük, hogy Ravi életben van, és eltűnése óta őrizetben tartják.

Egyszerre voltunk megdöbbenve és megkönnyebbülve

- idézte fel Amandeep.

Ravi később elmondta családjának, hogy augusztus 5-én a rendőrség kóborlás miatt letartóztatta, és még aznap este átszállították a börtönbe. Egy magas rangú tiszt elmondta, hogy olyan bűncselekmények miatt tartóztatták le, amelyek esetében óvadék ellenében szabadlábra helyezhető. A börtön személyzete végül azért vette fel a kapcsolatot a családjával, mert senki sem jelentkezett érte, és nem helyezte letétbe az óvadékot.

A Kadupur faluból származó rokonok másnap siettek a börtönbe, és megerősítették, hogy a fogvatartott valóban Ravi volt. Felbukkanása azonban újabb kérdéseket vetett fel: kinek a holttestét találták meg a rendőrök, és kit hamvasztott el a család? A hatóságok most kétségbeesetten próbálják azonosítani a maradványokat.

A rendőrség szóvivője, Sheetal Singh elmondta, hogy jelenleg egy azonosítatlan holttestük van, amelyhez nem kapcsolódik eltűnt személy. A DNS-vizsgálat ebben a szakaszban nem kivitelezhető, ezért a hatóságok technikai bizonyítékokat is vizsgálnak, többek között a Kanjhli vizes élőhely környékén található adótornyok adatait, hogy megállapítsák az elhunyt személyazonosságát - írta a Daily Star.