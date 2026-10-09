Családtagok szeme láttára tört ki a véres börtönlázadás – többen meghaltak

Csütörtök délelőtt véres börtönlázadás tört ki a Mexikó északnyugati részén található Sinaloa államban. A Mazatlán városában működő El Castillo börtönben látogatási idő alatt csaptak össze a rabok, a helyi sajtó értesülései szerint pedig lőfegyvereket is használtak a verekedés során.

Börtönlázadás Mexikóban – tízen meghaltak a fegyveres összecsapásban Fotó: CARLOS LOPEZ / AFP

Börtönlázadás: fegyveres összecsapás tört ki a mexikói börtönben, katonákat is bevetettek

A hatóságok közlése szerint kilenc fogvatartott és egy hozzátartozó életét vesztette, további 16 rabot pedig sérüléseik miatt kórházba szállítottak. Egyelőre nem tudni, mi robbantotta ki a vérontást, és az 1800 fogvatartott közül hányan vettek részt benne.

A rend helyreállítására a hadsereg, a Nemzeti Gárda, a haditengerészet és a helyi biztonsági erők egységeit is mozgósították. A mexikói kormány tájékoztatása szerint a börtönt sikerült ellenőrzés alá vonni.

🇲🇽 A prison riot in Mexico's Sinaloa state just left 10 people dead. 9 inmates and 1 visitor were killed and 16 more hurt before guards got the prison back under control. Prosecutors are now trying to figure out what set it off. Sinaloa has been stuck in a brutal cartel war since 2024, and its prisons haven't been spared. Back in May, a fight at the Aguaruto prison in Culiacán killed 7 inmates. Source: Reuters / Writer: Julie https://t.co/sJYCC31Hns — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 9, 2026

Sinaloa államot 2024 szeptembere óta súlyos erőszakhullám sújtja, miután a hírhedt Sinaloa-kartell két rivális csoportja háborúba kezdett egymással. Az egyik oldalon Joaquín „El Chapo” Guzmán fiai, a másikon Ismael „El Mayo” Zambada hívei állnak. A térség börtöneiben korábban is történtek halálos összecsapások. Tavaly májusban Sinaloa fővárosában, Culiacánban hét rab vesztette életét egy másik börtönlázadás során – írja a Daily Star.