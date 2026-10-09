Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter kiakadt a közmédiára, mert a Kisvárost adják a sajtótájékoztatója helyett – élőben az Origón!

Fontos

Itt a bejelentés: Navanethem Pillay kapta a Nobel-békedíjat

börtönlázadás

Családtagok szeme láttára tört ki a véres börtönlázadás – többen meghaltak

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Véres összecsapás tört ki egy mexikói börtönben, ahol a rabok látogatási időben estek egymásnak. A börtönlázadásban tízen meghaltak, köztük egy látogató családtag, további 16 fogvatartott pedig megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
börtönlázadásmexikósinaloafogvatartott

Csütörtök délelőtt véres börtönlázadás tört ki a Mexikó északnyugati részén található Sinaloa államban. A Mazatlán városában működő El Castillo börtönben látogatási idő alatt csaptak össze a rabok, a helyi sajtó értesülései szerint pedig lőfegyvereket is használtak a verekedés során.

Véres börtönlázadás tört ki Mexikóban, ahol látogatási időben fegyverek is előkerültek. Tízen meghaltak, katonákat kellett bevetni a rend helyreállítására., Members of the Mexican Army stand guard outside El Castillo prison following reports of a riot at the facility in Mazatlán, Mexico, on October 8, 2026. Ten people were killed and over a dozen injured after a fight broke out at a prison in Mexico's Sinaloa state on October 8, the local government said. (Photo by Carlos Lopez / AFP)
Börtönlázadás Mexikóban – tízen meghaltak a fegyveres összecsapásban Fotó: CARLOS LOPEZ / AFP

Börtönlázadás: fegyveres összecsapás tört ki a mexikói börtönben, katonákat is bevetettek

A hatóságok közlése szerint kilenc fogvatartott és egy hozzátartozó életét vesztette, további 16 rabot pedig sérüléseik miatt kórházba szállítottak. Egyelőre nem tudni, mi robbantotta ki a vérontást, és az 1800 fogvatartott közül hányan vettek részt benne.

A rend helyreállítására a hadsereg, a Nemzeti Gárda, a haditengerészet és a helyi biztonsági erők egységeit is mozgósították. A mexikói kormány tájékoztatása szerint a börtönt sikerült ellenőrzés alá vonni.

Sinaloa államot 2024 szeptembere óta súlyos erőszakhullám sújtja, miután a hírhedt Sinaloa-kartell két rivális csoportja háborúba kezdett egymással. Az egyik oldalon Joaquín „El Chapo” Guzmán fiai, a másikon Ismael „El Mayo” Zambada hívei állnak. A térség börtöneiben korábban is történtek halálos összecsapások. Tavaly májusban Sinaloa fővárosában, Culiacánban hét rab vesztette életét egy másik börtönlázadás során – írja a Daily Star.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!