Családtagok szeme láttára tört ki a véres börtönlázadás – többen meghaltak

Csütörtök délelőtt véres börtönlázadás tört ki a Mexikó északnyugati részén található Sinaloa államban. A Mazatlán városában működő El Castillo börtönben látogatási idő alatt csaptak össze a rabok, a helyi sajtó értesülései szerint pedig lőfegyvereket is használtak a verekedés során.
Börtönlázadás: fegyveres összecsapás tört ki a mexikói börtönben, katonákat is bevetettek
A hatóságok közlése szerint kilenc fogvatartott és egy hozzátartozó életét vesztette, további 16 rabot pedig sérüléseik miatt kórházba szállítottak. Egyelőre nem tudni, mi robbantotta ki a vérontást, és az 1800 fogvatartott közül hányan vettek részt benne.
A rend helyreállítására a hadsereg, a Nemzeti Gárda, a haditengerészet és a helyi biztonsági erők egységeit is mozgósították. A mexikói kormány tájékoztatása szerint a börtönt sikerült ellenőrzés alá vonni.
Sinaloa államot 2024 szeptembere óta súlyos erőszakhullám sújtja, miután a hírhedt Sinaloa-kartell két rivális csoportja háborúba kezdett egymással. Az egyik oldalon Joaquín „El Chapo” Guzmán fiai, a másikon Ismael „El Mayo” Zambada hívei állnak. A térség börtöneiben korábban is történtek halálos összecsapások. Tavaly májusban Sinaloa fővárosában, Culiacánban hét rab vesztette életét egy másik börtönlázadás során – írja a Daily Star.