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Brassó

Kórháztűz ütött ki Brassóban, egy fiatal beteg meghalt

58 perce
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Tűz ütött ki vasárnap délután egy brassói egészségügyi intézményben. Az esetnek halálos áldozata is van, a tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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Brassókórháztűzhalálos áldozathalál

Tűz ütött ki vasárnap délután egy brassói kórházban – számolt be róla a Maszol.

A brassói kórház egyik első emeleti kórtermében csaptak fel a lángok
A brassói kórház egyik első emeleti kórtermében csaptak fel a lángok
Fotó: Alexander Zvir / Pexels / Illusztráció

A lángok a helyi tüdőgyógyászati intézmény Mârzescu épületének első emeletén, az egyik kórteremben csaptak fel. A tűzesetben egy 27 éves női páciens életét vesztette.

A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőséget vasárnap  helyi idő szerint 16 óra körül riasztották. A tűzoltók kiérkezése előtt a kórház alkalmazottai és betegei már megkezdték az oltást, a lángokat rövid idő alatt sikerült megfékezni. Tíz betegnek és alkalmazottnak sikerült kijutnia az épületből.

A helyszínre egy tűzoltóautót, műszaki mentőegységet, létrás járművet, két mentőautót és egy SMURD-egységet is riasztottak.

Büntetőeljárás indult a brassói kórházban történt tűz miatt

A tűzben egy 27 éves női páciens vesztette életét. A Brassó megyei rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben, a tragédia pontos körülményeit vizsgálják.

A hatóságok első feltételezése szerint a nő szándékosan gyújthatta meg annak az ágynak a matracát, amelyen feküdt. A vizsgálat jelenleg is tart, ezért a tűz keletkezésének pontos körülményeit egyelőre nem állapították meg véglegesen.

 

 

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