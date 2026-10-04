Kórháztűz ütött ki Brassóban, egy fiatal beteg meghalt

Tűz ütött ki vasárnap délután egy brassói kórházban – számolt be róla a Maszol.

A brassói kórház egyik első emeleti kórtermében csaptak fel a lángok

Fotó: Alexander Zvir / Pexels / Illusztráció

A lángok a helyi tüdőgyógyászati intézmény Mârzescu épületének első emeletén, az egyik kórteremben csaptak fel. A tűzesetben egy 27 éves női páciens életét vesztette.

A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőséget vasárnap helyi idő szerint 16 óra körül riasztották. A tűzoltók kiérkezése előtt a kórház alkalmazottai és betegei már megkezdték az oltást, a lángokat rövid idő alatt sikerült megfékezni. Tíz betegnek és alkalmazottnak sikerült kijutnia az épületből.

A helyszínre egy tűzoltóautót, műszaki mentőegységet, létrás járművet, két mentőautót és egy SMURD-egységet is riasztottak.