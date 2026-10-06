Dráma a levegőben: kilométereket zuhant egy vészjelzést leadó utasszállító

Vészhelyzet alakult ki egy Londonból Chicagóba tartó repülőgépen, miután technikai probléma lépett fel Írország felett. A British Airways Boeing 777-esén kiestek az oxigénmaszkok, a pilóták pedig azonnal 10 ezer láb, azaz 3000 méter alá ereszkedtek.

Vészjelzést adott le a British Airways Boeing 777-ese (A kép illusztráció) Fotó: JEFFRYSURIANTO

Vészjelzést adott le a British Airways Boeing 777-ese

A járat hétfőn 12 óra 14 perckor indult a londoni Heathrow repülőtérről Chicago felé. Körülbelül egy órával később a Boeing 777-200ER már 37 ezer lábas (11 277 méteres) utazómagasságon repült, amikor az utasok hirtelen turbulenciát éreztek.

Nem sokkal később az oxigénmaszkok is leestek a mennyezetről. A pilóták meredeken ereszkedni kezdtek, és egészen 3000 méteres magasságig vitték le a gépet.

A személyzet közben 7700-as vészjelzést adott le a légiforgalmi irányításnak, majd visszafordult Nagy-Britannia felé.

A repülőgép a Bristol-csatorna felett körözött, hogy üzemanyagot égessen el és csökkentse a leszállási tömegét.

Egy utas szerint a gyors ereszkedés ellenére nem lehetett azt érezni, hogy a gép irányíthatatlanul zuhan. Úgy fogalmazott, a pilóták nagyon jól kezelték a helyzetet. A British Airways technikai problémát erősített meg, annak pontos okát azonban nem közölte. A gép nem sokkal délután öt óra után biztonságosan leszállt Heathrow-n, az utasok egy részét pedig másnapi járatokra foglalták át – írja a The Guardian.

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