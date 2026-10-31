Pofátlan autólopás: besétált a Rimac-gyárba, és elkötötte a főnök Bugattiját

Szerdán ellopták Mate Rimac személyes Bugatti Chironját a Rimac gyárának területéről. A horvát üzletember később a közösségi oldalán ismertette a történteket, és a biztonsági kamera felvételét is megosztotta.

Benne maradt a kulcs a Bugatti Chironban. Fotó: Képernyőkép

Benne maradt a kulcs a Bugatti Chironban

Rimac elmondása szerint Horvátországot annyira biztonságosnak tartotta, hogy éveken át rendszeresen az autóiban hagyta a kulcsot. Bár a gyár épületeit védték, a telephely viszonylag nyitott volt, így egy idegen besétálhatott, majd beülhetett a sportautóba.

A dolgozók először azt hitték, hogy egy arra jogosult személy vitte el a Chiront. Amikor kiderült, hogy lopás történt, értesítették a rendőrséget.

Porsche 911-essel üldözte a saját Bugattiját

Rimac az autó fedélzeti telemetriai rendszerével valós időben követte a Chiron útját. Miután látta, hogy a jármű a szlovén határ felé tart, egy Porsche 911-essel indult utána.

A sofőr Szlovénián keresztül egészen Ausztriáig jutott, ahol a helyi hatóságok a gyár folyamatos helyzetjelentéseinek segítségével megállították.

A gyanúsított a rendőrségen állítólag azt mondta, hogy munkát keresve ment a Rimac-gyárhoz, majd meglátta a Bugatti Chiront a benne hagyott kulccsal, és elvitte. Rimac szerint a férfi Németországba tartott.

A biztonsági felvételen egy cigarettázó férfi lassan megközelíti a kék Bugattit, többször körülnéz, majd beszáll és elhajt. Rimac humorosan a Rózsaszín párduc zenéjét tette a videó alá.

A cégvezető az eset után közölte, hogy többé nem hagyja a kulcsokat az autókban.