Húszméteres mélységbe zuhant egy busz Barcelona közelében, legalább 80-an megsérültek - videó

Súlyos baleset történt vasárnap délután a Barcelonától mintegy 50 kilométerre északra fekvő Fogars de Montclús közelében. Egy személyautó és egy autóbusz összeütközött a BV-5114-es úton, a busz pedig egy húszméteres mélységbe vezető meredek lejtőn zuhant le. A balesetben 80-an megsérültek, közülük heten súlyosan.

Autóval ütközött, majd a mélybe zuhant egy busz Barcelona közelében

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Többen a buszba szorultak

A helyszínre érkező tűzoltók több utast a jármű belsejében találtak, másoknak sikerült önerőből kijutniuk, majd felkapaszkodniuk a lejtőn az úttestig. A tűzoltóság húsz egységgel, köztük két helikopterrel vonult a helyszínre a sajtóbeszámolók szerint. A szakemberek stabilizálták a buszt, hogy biztonságosan megkezdhessék a mentést.

🔴📹 #VÍDEO Imatges del rescat amb @bomberscat al Montseny, a la zona de Santa Fe. Els @Mossos investiguen l'accident. Hi anaven 60 persones, unes 40 lleus i alguns greus. @semgencat valora resta d'afectats. @elcasocat https://t.co/jCUyihmu5W — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) October 25, 2026

A BILD értesülései szerint a balesetben a Sagalés közlekedési társaság 573-as járata volt érintett, amely Fogars de Montclús és Santa Fe del Montseny között közlekedik.

Lezárták az utat, befogadóközpontot nyitottak

A rendőrség a mentés idejére lezárta az érintett útszakaszt. A polgári védelem és a Vöröskereszt befogadóközpontot alakított ki a közeli Sant Celoniban azok számára, akik sértetlenül megúszták a balesetet, de segítségre szorultak.

Katalónia elnöke, Salvador Illa aggodalmát fejezte ki az érintettek miatt, és köszönetet mondott a mentésben részt vevő szakembereknek – írta a BILD.