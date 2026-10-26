Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Wall Street Journal: Orbán Viktort az ENSZ főtitkárának jelölik

baleset

Húszméteres mélységbe zuhant egy busz Barcelona közelében, legalább 80-an megsérültek - videó

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Legalább 80-an megsérültek, amikor egy személyautóval ütköző autóbusz lesodródott az útról, és egy húszméteres lejtőn zuhant le Barcelona közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetbarcelonabusz

Súlyos baleset történt vasárnap délután a Barcelonától mintegy 50 kilométerre északra fekvő Fogars de Montclús közelében. Egy személyautó és egy autóbusz összeütközött a BV-5114-es úton, a busz pedig egy húszméteres mélységbe vezető meredek lejtőn zuhant le. A balesetben 80-an megsérültek, közülük heten súlyosan. 

Sziréna (illusztráció)
Autóval ütközött, majd a mélybe zuhant egy busz Barcelona közelében
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Többen a buszba szorultak

A helyszínre érkező tűzoltók több utast a jármű belsejében találtak, másoknak sikerült önerőből kijutniuk, majd felkapaszkodniuk a lejtőn az úttestig. A tűzoltóság húsz egységgel, köztük két helikopterrel vonult a helyszínre a sajtóbeszámolók szerint. A szakemberek stabilizálták a buszt, hogy biztonságosan megkezdhessék a mentést.

A BILD értesülései szerint a balesetben a Sagalés közlekedési társaság 573-as járata volt érintett, amely Fogars de Montclús és Santa Fe del Montseny között közlekedik.

Lezárták az utat, befogadóközpontot nyitottak

A rendőrség a mentés idejére lezárta az érintett útszakaszt. A polgári védelem és a Vöröskereszt befogadóközpontot alakított ki a közeli Sant Celoniban azok számára, akik sértetlenül megúszták a balesetet, de segítségre szorultak.

Katalónia elnöke, Salvador Illa aggodalmát fejezte ki az érintettek miatt, és köszönetet mondott a mentésben részt vevő szakembereknek – írta a BILD.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!