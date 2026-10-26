Húszméteres mélységbe zuhant egy busz Barcelona közelében, legalább 80-an megsérültek - videó

Súlyos baleset történt vasárnap délután a Barcelonától mintegy 50 kilométerre északra fekvő Fogars de Montclús közelében. Egy személyautó és egy autóbusz összeütközött a BV-5114-es úton, a busz pedig egy húszméteres mélységbe vezető meredek lejtőn zuhant le. A balesetben 80-an megsérültek, közülük heten súlyosan.
Többen a buszba szorultak
A helyszínre érkező tűzoltók több utast a jármű belsejében találtak, másoknak sikerült önerőből kijutniuk, majd felkapaszkodniuk a lejtőn az úttestig. A tűzoltóság húsz egységgel, köztük két helikopterrel vonult a helyszínre a sajtóbeszámolók szerint. A szakemberek stabilizálták a buszt, hogy biztonságosan megkezdhessék a mentést.
A BILD értesülései szerint a balesetben a Sagalés közlekedési társaság 573-as járata volt érintett, amely Fogars de Montclús és Santa Fe del Montseny között közlekedik.
Lezárták az utat, befogadóközpontot nyitottak
A rendőrség a mentés idejére lezárta az érintett útszakaszt. A polgári védelem és a Vöröskereszt befogadóközpontot alakított ki a közeli Sant Celoniban azok számára, akik sértetlenül megúszták a balesetet, de segítségre szorultak.
Katalónia elnöke, Salvador Illa aggodalmát fejezte ki az érintettek miatt, és köszönetet mondott a mentésben részt vevő szakembereknek – írta a BILD.