Buszsofőrnek hazudta magát, majd utasokkal együtt hajtott el a pályaudvarról egy fiatal srác

Már korábban kiderült, mi a brémai fiatalember álommunkája: buszsofőr szeretne lenni. Csakhogy nem akarta megvárni, amíg megszerzi a jogosítványát, inkább saját kezébe vette a karrierje beindítását. Hazugságokkal és megtévesztéssel már 15 évesen is sikerült beülnie a vezetőfülkébe, sőt, utasokat is szállított. Vasárnap ismét akcióba lendült: egy helyközi buszt vett át, majd mit sem sejtő utasokkal indult útnak.

Elhitette a buszsofőrrel, hogy ő a váltótársa, majd utasokkal hajtott el (a kép illusztráció)

Fotó: AFP

A buszsofőr elhitte, hogy a váltótársa érkezett

A Bild információi szerint a 18 éves német fiatal a brémai főpályaudvar közelében, a Hugo-Schauinsland téren jelent meg, és közölte a buszvezetővel, hogy ő jött leváltani. A sofőr hitt neki, és átengedte a járművet. Az újdonsült kolléga azonban nem a tervezett útvonalon haladt az utasokkal, hanem Bréma nyugati részén át észak felé vette az irányt.

A közlekedési társaság GPS segítségével bemérte a buszt, a rendőrök pedig az Oslebshauser Heerstraßén megállították. Szerencsére senki sem sérült meg.

Tizenöt évesen kezdte, most újra volán mögé ült

A fiatalember már 2024 augusztusában is buszvezetőnek adta ki magát Brémában.Gyakornoknak adta ki magát, meggyőzően beszélt a járművekről, majd a sofőrváltás után egyszerűen beült a vezetőfülkébe.

Útközben utasokat is felvett, de a rendőrség végül megállította, a buszon pedig néhány karcolás is keletkezett.

Alig három héttel később az alsó-szászországi Delmenhorstban próbálkozott újra. Ezúttal biztonsági alkalmazottnak adta ki magát, leszállította az utasokat, és felszólította a sofőrt, hogy adja át neki a kormányt. A valódi vezető azonban gyanút fogott, és még indulás előtt értesítette a rendőrséget.

A vasárnapi fuvar után ismét a rendőrőrsön ért véget a fiatalember pályafutása, ahonnan a nagynénje vitte haza. Jogosulatlan járműhasználat és jogosítvány nélküli vezetés miatt eljárás indult ellene.

Egy másik esetben Svédországban történt baj: Jönköping közelében vezetés közben lett rosszul egy sofőr.