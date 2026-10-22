Hiába mentették ki a csatornából, visszaúszott a 3,5 méteres cápa

A rajongói által Bukang-inak elnevezett, 3,5 méteres szürkecápát szeptember 18-án vették észre a dél-koreai Puszan egyik csatornájában. A története azóta hatalmas érdeklődést váltott ki. Szerdán a szakemberek úszó pontonokhoz rögzített hálókkal terelték ki a cápát a tenger felé. Bukang-i azonban az éjszaka folyamán egy háló alatt visszaúszott a csatornába. A hatóságok szerint jelenleg a külső háló és egy beljebb, 30–40 méterre elhelyezett másik háló között tartózkodik.

Nem akar távozni a világhírű cápa, újabb mentőakció kezdődött.

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Kicselezi megmentőit a világhírű cápa, ismét visszatért a csatornába

A szakemberek korábban vízsugarakkal, majd hálók segítségével is megpróbálták kivezetni az állatot, de egyik akció sem járt tartós eredménnyel. Eleinte abban bíztak, hogy magától távozik, később azonban az állapota miatt aktív beavatkozás mellett döntöttek.

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: a cápa több mint 1,6 millió látogatót vonzott a csatornához. Népszerűségére már külön üzletág is épült: emlék-szodzsu készült róla, egy baseballcsapat kabalafigurája cápaköpenyt kapott, Bukang-it pedig tiszteletbeli városi nagykövetté választották. A környék üzletei forgalomnövekedésről számoltak be, október közepén pedig Li Dzsemjong dél-koreai elnök is felkereste a helyszínt.