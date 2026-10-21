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cápa

Hatalmas tömeg gyűlt össze: harmadszor próbálják megmenteni a csatornában rekedt cápát – videó

8 perce
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Hatalmas tömeg gyűlt össze a dél-koreai Puszanban, ahol a hatóságok újabb mentési kísérletet indítottak egy városi csatornában rekedt állat megmentésére. A cápa már több mint egy hónapja nem találja a kiutat a csatornából, és a korábbi próbálkozások ellenére sem sikerült visszajuttatni a nyílt tengerre.
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cápacsatornaDél-Korea

Harmadik alkalommal tesznek kísérletet a dél-koreai Puszan egyik csatornájában rekedt, Bukangi névre keresztelt cápa megmentésére. A mintegy három méter hosszú nőstény állatot ezúttal hálók segítségével igyekeznek a nyílt tenger felé terelni. A mentési műveletet hatalmas tömeg kíséri figyelemmel – számolt be róla a BBC.

A Bukangi névre keresztelt cápa szeptember óta tartózkodik a városi csatornában Fotó: YouTube
A Bukangi névre keresztelt cápa szeptember óta tartózkodik a városi csatornában
Fotó: YouTube

A cápát először szeptember 18-án észlelték a dél-koreai kikötőváros északi kikötőjének közelében található csatornában. A szakértők feltételezése szerint az állatot a szokatlanul meleg víz és a bőséges halkínálat vonzhatta a területre.

Többször is megpróbálták megmenteni a cápát

A hatóságok már az állat első észlelésének napján megpróbálták visszaterelni a nyílt tengerre, a mentési műveletet azonban hat óra elteltével felfüggesztették. A szakemberek szerint az erőszakos terelés sérüléseket okozhat a cápának, és agresszív reakciót is kiválthat belőle.

Egy későbbi mentési kísérlet során a parti őrség hajóiról vízsugarakat irányítottak az állat mögé, hogy a csatorna kijárata felé tereljék. A próbálkozás azonban nem járt sikerrel, mivel a cápa átúszott a hajók között, majd visszatért a csatornába.

A harmadik mentési kísérlet során a szakemberek hálók segítségével igyekeznek a nyílt tenger felé irányítani az állatot. 

Több mint 600 ezren voltak kíváncsiak a cápára

A csatornában rekedt állat rövid idő alatt Puszan egyik legnagyobb látványosságává vált. A város korábbi adatai szerint szeptember 19. és 28. között több mint 607 ezer látogatást regisztráltak az északi kikötő közelében található parkban, ahol az érdeklődők megfigyelhették a cápát.

A helyiek Bukanginak nevezték el az állatot a város északi kikötője után, Puszan pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté is kinevezte. A kezdeményezést egy Instagram-szavazás résztvevőinek 91 százaléka támogatta.

A szakemberek szerint a nagy testű cápák gyakoribb megjelenése a dél-koreai partok közelében összefügghet a tengervíz hőmérsékletének emelkedésével és a táplálékul szolgáló halak számának növekedésével.

 

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