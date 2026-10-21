Hatalmas tömeg gyűlt össze: harmadszor próbálják megmenteni a csatornában rekedt cápát – videó

Harmadik alkalommal tesznek kísérletet a dél-koreai Puszan egyik csatornájában rekedt, Bukangi névre keresztelt cápa megmentésére. A mintegy három méter hosszú nőstény állatot ezúttal hálók segítségével igyekeznek a nyílt tenger felé terelni. A mentési műveletet hatalmas tömeg kíséri figyelemmel – számolt be róla a BBC.

A Bukangi névre keresztelt cápa szeptember óta tartózkodik a városi csatornában

Fotó: YouTube

A cápát először szeptember 18-án észlelték a dél-koreai kikötőváros északi kikötőjének közelében található csatornában. A szakértők feltételezése szerint az állatot a szokatlanul meleg víz és a bőséges halkínálat vonzhatta a területre.

Többször is megpróbálták megmenteni a cápát A hatóságok már az állat első észlelésének napján megpróbálták visszaterelni a nyílt tengerre, a mentési műveletet azonban hat óra elteltével felfüggesztették. A szakemberek szerint az erőszakos terelés sérüléseket okozhat a cápának, és agresszív reakciót is kiválthat belőle. Egy későbbi mentési kísérlet során a parti őrség hajóiról vízsugarakat irányítottak az állat mögé, hogy a csatorna kijárata felé tereljék. A próbálkozás azonban nem járt sikerrel, mivel a cápa átúszott a hajók között, majd visszatért a csatornába. A harmadik mentési kísérlet során a szakemberek hálók segítségével igyekeznek a nyílt tenger felé irányítani az állatot.

Több mint 600 ezren voltak kíváncsiak a cápára

A csatornában rekedt állat rövid idő alatt Puszan egyik legnagyobb látványosságává vált. A város korábbi adatai szerint szeptember 19. és 28. között több mint 607 ezer látogatást regisztráltak az északi kikötő közelében található parkban, ahol az érdeklődők megfigyelhették a cápát.

A helyiek Bukanginak nevezték el az állatot a város északi kikötője után, Puszan pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté is kinevezte. A kezdeményezést egy Instagram-szavazás résztvevőinek 91 százaléka támogatta.