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cápa

Bokáig érő vízben bukkant fel a cápa a népszerű kaliforniai strandon – videó

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Cápa úszott el a szörfösök mellett egy kaliforniai strandnál, a hátborzongató jelenetet videóra is vették. Dél-Kalifornia partvidékén az utóbbi időben más szokatlan vendégek, köztük ritka pörölycápák és mérges tengeri kígyók is felbukkantak.
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cápapart közelébenstrand

Ritka és egyben ijesztő jelenetet rögzítettek a kaliforniai Manhattan Beach népszerű strandján: egy cápa a parttól alig néhány méterre úszott, miközben a közelben szörfösök tartózkodtak a vízben. A ragadozó hátuszonya még a sekély hullámok közül is jól kirajzolódott – írja a New York Post

A beach closed sign is displayed at Coogee Beach in Sydney on June 13, 2026. Beachgoers dragged a badly injured swimmer from the water at Coogee, one of Australia's most beloved beaches and popular spot for tourists, after she was mauled by a shark on June 13, police said. Four people have been killed in an unusual spate of shark attacks around Australia this year. (Photo by OLIVER HOTHAM / AFP)
A part közelében, a sekély vízben bukkant fel egy cápa a kaliforniai Manhattan Beachen. Az állat hátuszonya jól látszott a vízfelszín fölött, miközben a közelben szörfösök tartózkodtak.
Fotó: OLIVER HOTHAM / Illusztráció/AFP

Bokáig érő vízben tűnt fel a cápa

A felvételt Josh Hublitz osztotta meg pénteken az Instagramon. Az influenszer elmondása szerint korábban még soha nem találkozott cápával az El Porto Beachen. A videóhoz fűzött megjegyzésében külön kiemelte, 

mennyire nyugtalanító volt látni az állatot a mindössze bokáig érő vízben.

Az egyik Instagram-felhasználó szerint egy fiatal, ártalmatlan rókacápa lehetett az állat, ez a faj ugyanis gyakran a part közelében vadászik apró halakra.

Egymást érik a szokatlan tengeri észlelések

Dél-Kalifornia partjainál az elmúlt hónapokban több alkalommal is cápák miatt kellett intézkedni. Kedden a Huntington Beach-i tűzoltóság lezárta a strand mintegy három kilométeres szakaszát, miután egy 3–3,6 méteres nagy fehér cápát jelentettek a part közelében. 

Június végén La Jolla partjainál egy csaknem 2,7 méteres példányt is észleltek.

A szakemberek szerint a szokatlanul meleg tengervíz miatt egyes cápafajok a megszokott élőhelyüktől északabbra is felbukkanhatnak. Dél-Kalifornia partjainál két veszélyeztetett olajzöld fattyúteknős fészkét is megtalálták, Malibu közelében pedig egy ritka pörölycápát észleltek. A térségben emellett mérges tengeri kígyók is feltűntek.

 

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