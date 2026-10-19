Bokáig érő vízben bukkant fel a cápa a népszerű kaliforniai strandon – videó

Ritka és egyben ijesztő jelenetet rögzítettek a kaliforniai Manhattan Beach népszerű strandján: egy cápa a parttól alig néhány méterre úszott, miközben a közelben szörfösök tartózkodtak a vízben. A ragadozó hátuszonya még a sekély hullámok közül is jól kirajzolódott – írja a New York Post.
Bokáig érő vízben tűnt fel a cápa
A felvételt Josh Hublitz osztotta meg pénteken az Instagramon. Az influenszer elmondása szerint korábban még soha nem találkozott cápával az El Porto Beachen. A videóhoz fűzött megjegyzésében külön kiemelte,
mennyire nyugtalanító volt látni az állatot a mindössze bokáig érő vízben.
Az egyik Instagram-felhasználó szerint egy fiatal, ártalmatlan rókacápa lehetett az állat, ez a faj ugyanis gyakran a part közelében vadászik apró halakra.
Egymást érik a szokatlan tengeri észlelések
Dél-Kalifornia partjainál az elmúlt hónapokban több alkalommal is cápák miatt kellett intézkedni. Kedden a Huntington Beach-i tűzoltóság lezárta a strand mintegy három kilométeres szakaszát, miután egy 3–3,6 méteres nagy fehér cápát jelentettek a part közelében.
Június végén La Jolla partjainál egy csaknem 2,7 méteres példányt is észleltek.
A szakemberek szerint a szokatlanul meleg tengervíz miatt egyes cápafajok a megszokott élőhelyüktől északabbra is felbukkanhatnak. Dél-Kalifornia partjainál két veszélyeztetett olajzöld fattyúteknős fészkét is megtalálták, Malibu közelében pedig egy ritka pörölycápát észleltek. A térségben emellett mérges tengeri kígyók is feltűntek.