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cápa

Halálos cápatámadás történt a népszerű strandon: egy nő holttestét találták meg a hatóságok

53 perce
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Helyi idő szerint kedd reggel 7 óra körül riasztották a rendőrséget a dél-afrikai KuGompo City egy népszerű strandjára, ahol egy 65 éves nő holtesttét találták meg. Az áldozatot a hírek szerint úszás közben támadta meg egy cápa, melynek következtében a karján és a lábán szenvedett súlyos sérüléseket. A támadást követően az önkormányzat lezárta a közeli strandokat, és arra kérte a lakosságot, maradjanak távol a víztől.
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Egy nő vesztette életét kedden Dél-Afrikában, miután úszás közben rátámadt egy cápa egy népszerű strandon. Az eset a KuGompo Cityben található Orient Beachen történt. A rendőröket helyi idő szerint reggel 7 óra körül riasztották a helyszínre, ahol egy 65 éves nő holttestére találtak rá nyílt sebekkel. 

cápa
Halálos cápatámadás történt Dél-Afrikában / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Halálos cápatámadás történt Dél-Afrikában

A helyi média beszámolói szerint a nő rendszeresen úszott: aznap egy csoporttal volt együtt, amikor a támadás bekövetkezett. Úgy tudni, ekkor más úszók is észrevettek egy cápafarkat és -uszonyokat. 

Az áldozat a támadás során a karján és a lábán szenvedett el súlyos sérüléseket. A tragédiát követően az önkormányzat lezárta a közeli strandokat, és arra kérte a lakosságot, maradjanak távol a víztől.

A halálos kimenetelű cápatámadások egyébként világszerte ritkák, azonban Dél-Afrika hosszú partvonala számtalan áldozatot követelt már. 2022-ben például két halálos kimenetelű cápatámadás is történt: az egyik során ráadásul egy 39 éves családanya vesztette életét, mialatt a férjével és a kisgyermekével nyaralt - írja a CBS News.

Nem éppen mindennapi jelenetet sikerült rögzíteni a kaliforniai Manhattan Beach népszerű strandján: egy cápa a parttól alig néhány méterre úszott, miközben a közelben szörfösök tartózkodtak a vízben. A felvételt egy influenszer osztotta meg az Instagramon, akinek elmondása szerint korábban még soha nem találkozott cápával az El Porto Beachen. A videóhoz fűzött megjegyzésében külön kiemelte,  mennyire nyugtalanító volt látni az állatot a mindössze bokáig érő vízben.

 

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