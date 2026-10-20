Halálos cápatámadás történt a népszerű strandon: egy nő holttestét találták meg a hatóságok

Egy nő vesztette életét kedden Dél-Afrikában, miután úszás közben rátámadt egy cápa egy népszerű strandon. Az eset a KuGompo Cityben található Orient Beachen történt. A rendőröket helyi idő szerint reggel 7 óra körül riasztották a helyszínre, ahol egy 65 éves nő holttestére találtak rá nyílt sebekkel.
Halálos cápatámadás történt Dél-Afrikában
A helyi média beszámolói szerint a nő rendszeresen úszott: aznap egy csoporttal volt együtt, amikor a támadás bekövetkezett. Úgy tudni, ekkor más úszók is észrevettek egy cápafarkat és -uszonyokat.
Az áldozat a támadás során a karján és a lábán szenvedett el súlyos sérüléseket. A tragédiát követően az önkormányzat lezárta a közeli strandokat, és arra kérte a lakosságot, maradjanak távol a víztől.
A halálos kimenetelű cápatámadások egyébként világszerte ritkák, azonban Dél-Afrika hosszú partvonala számtalan áldozatot követelt már. 2022-ben például két halálos kimenetelű cápatámadás is történt: az egyik során ráadásul egy 39 éves családanya vesztette életét, mialatt a férjével és a kisgyermekével nyaralt - írja a CBS News.
Nem éppen mindennapi jelenetet sikerült rögzíteni a kaliforniai Manhattan Beach népszerű strandján: egy cápa a parttól alig néhány méterre úszott, miközben a közelben szörfösök tartózkodtak a vízben. A felvételt egy influenszer osztotta meg az Instagramon, akinek elmondása szerint korábban még soha nem találkozott cápával az El Porto Beachen. A videóhoz fűzött megjegyzésében külön kiemelte, mennyire nyugtalanító volt látni az állatot a mindössze bokáig érő vízben.