„Felfoghatatlan hozzá nem értés” – Sokkoló részletek derültek ki Christa Pike félresikerült kivégzéséről

Orvosszakértők megdöbbenéssel fogadták, milyen súlyos szakmai hozzá nem értésről tett tanúbizonyságot Tennessee állam kivégzőcsapata Christa Pike félresikerült kivégzése során.

Christa Pike kivégzése: döbbenetes hibák történtek a méreginjekció beadásakor

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Christa Pike kivégzése: döbbenetes hibák történtek a méreginjekció beadásakor

A halálraítélt nő túlélte a pentobarbitál normális esetben halálos adagjának beadását. A szakértők szerint az eljárás során elkövetett hibák bármilyen más egészségügyi környezetben súlyos orvosi műhibának minősülnének.

A napokban újabb részletek derültek ki arról, hogyan küszködött csaknem egy órán át a Tennessee állambeli kivégzőcsapat az intravénás hozzáférés biztosításával, hogy beadhassák Pike-nak a nyugtatószer halálos adagját. A történtekről részletes beszámolót tett közzé a bírósági eljárás során Pike ügyvédje, Randy Spivey, aki személyesen is jelen volt a kivégzőhelyiségben a szeptember 30-án félresikerült kivégzéskor.