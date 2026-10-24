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christa pike

„Felfoghatatlan hozzá nem értés” – Sokkoló részletek derültek ki Christa Pike félresikerült kivégzéséről

8 perce
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Csaknem egy órán át próbáltak vénát találni a halálraítélt Christa Pike karján, majd beadták neki a méreginjekciót, amelyet végül túlélt. A nő többször is égető fájdalomra panaszkodott, a kivégzést végrehajtó csapat azonban folytatta az eljárást. Orvosszakértők szerint ami a Tennessee állambeli kivégzőhelyiségben történt, az egy kórházban súlyos orvosi műhibának számítana.
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christa pikeeljáráskivégzésméreginjekció

Orvosszakértők megdöbbenéssel fogadták, milyen súlyos szakmai hozzá nem értésről tett tanúbizonyságot Tennessee állam kivégzőcsapata Christa Pike félresikerült kivégzése során.

Christa Pike kivégzése: döbbenetes hibák történtek a méreginjekció beadásakor
Christa Pike kivégzése: döbbenetes hibák történtek a méreginjekció beadásakor
Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Christa Pike kivégzése: döbbenetes hibák történtek a méreginjekció beadásakor

A halálraítélt nő túlélte a pentobarbitál normális esetben halálos adagjának beadását. A szakértők szerint az eljárás során elkövetett hibák bármilyen más egészségügyi környezetben súlyos orvosi műhibának minősülnének.

A napokban újabb részletek derültek ki arról, hogyan küszködött csaknem egy órán át a Tennessee állambeli kivégzőcsapat az intravénás hozzáférés biztosításával, hogy beadhassák Pike-nak a nyugtatószer halálos adagját. A történtekről részletes beszámolót tett közzé a bírósági eljárás során Pike ügyvédje, Randy Spivey, aki személyesen is jelen volt a kivégzőhelyiségben a szeptember 30-án félresikerült kivégzéskor.

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Az orvosszakértőket különösen megdöbbentették azok a technikai beavatkozások, amelyekkel az intravénás hozzáférés biztosításáért felelős, négy ismeretlen személyből álló csapat tagjai próbáltak megfelelő vénát találni. A Spivey által ismertetett eljárások a szakértők szerint messze elmaradtak az egészségügyi ellátásban minimálisan elvárható szakmai követelményektől.

Megdöbbentett és felkavart, ami a kivégzőhelyiségben történt

– mondta Jonathan Groner, az Ohiói Állami Egyetem klinikai sebészetének professor emeritusa, a kivégzési módszerek szakértője.

Egészen elképesztő és szinte felfoghatatlan, milyen mértékű hozzá nem értésről tettek tanúbizonyságot.

Groner, akinek hamarosan megjelenő új könyve a méreginjekcióval végrehajtott kivégzések etikai ellentmondásait vizsgálja, úgy véli, Spivey részletes beszámolójából egy olyan eljárás képe rajzolódik ki, amelyben senki sem irányította az eseményeket, és láthatóan semmiféle előre kidolgozott terv nem létezett.

Amit Christa Pike-kal műveltek, az egy egészségügyi intézményben egyértelműen orvosi műhibának számítana. Senki sem adna be infúzióban olyan gyógyszert, mint a pentobarbitál, amelyről köztudott, hogy égési sérüléseket okozhat, ha nem biztos abban, hogy a vénás kanül megfelelően a helyén van

– írja a The Guardian

Pike-ot azért ítélték halálra, mert 1995-ben, 18 éves korában meggyilkolta egyik iskolatársát, Colleen Slemmert. A félresikerült kivégzés után napokig lélegeztetőgépen tartották, ügyvédei pedig attól tartottak, hogy beállt nála az agyhalál.

 

 

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