Megszólalt Christa Pike barátja: ezt mondta a halálraítélt a sikertelen kivégzés után

Napokkal a sikertelen kivégzése után tért magához a kórházban Christa Pike, akit az Egyesült Államokban egy 1995-ös gyilkosság miatt ítéltek halálra. Az 50 éves nő két adag méreginjekciót is túlélt.

„Készen álltam meghalni” – ezt mondta Christa Pike a barátjának, miután túlélte a félresikerült kivégzését.

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Ügyvédje szerint ébredése után zavart és dühös volt, és először azt kérdezte:

»Hol vagyok?« és »Ki maga?«

Most a legközelebbi barátja újabb részleteket árult el az állapotáról.

Agyhalottnak hitték, mégis magához tért Christa Pike

A Daily Star beszámolója szerint Pike azt mondta neki, hogy készen állt meghalni. A lap úgy tudja, hogy a nő keze annyira megduzzadt, hogy szinte felfújt gumikesztyűre hasonlít, a bőrén pedig súlyos vegyi égési sérülések keletkeztek.

A sebeket feltehetően az okozta, hogy a méreginjekció egy része nem a véráramába, hanem a környező szövetekbe szivárgott.

Pike barátja, Marcy elmondta: a kórház hétfő este agyhalottnak nyilvánította a nőt, másnap reggel azonban váratlanul magához tért és beszélni kezdett. A történtek miatt azt is megkérdőjelezte, hogy valóban elvégezték-e a szükséges vizsgálatokat.

Pike-ot azóta kiengedték a kórházból, és visszaszállították a szigorúan őrzött börtönbe, ahol továbbra is orvosi ellátásban részesül.

Kegyelmet kérnek a halálraítéltnek

A szeptember 30-i sikertelen kivégzési kísérlet után Bill Lee, Tennessee kormányzója az év végéig felfüggesztette az államban tervezett kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el.

Pike ügyvédei eközben azt kérik, hogy a nő halálbüntetését változtassák feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani börtönbüntetésre.

Christa Pike kivégzése több mint kétszáz év után az első női kivégzés lett volna Tennessee államban.

Christa Pike-ot azért ítélték halálra, mert 1995-ben akkori barátjával, Tadaryl Shipp-pel együtt megkínozta és meggyilkolta a 19 éves Colleen Slemmert. Pike a bűncselekmény idején 18, Shipp pedig 17 éves volt. A férfi fiatalkorúsága miatt nem kaphatott halálbüntetést, jelenleg is börtönben van.