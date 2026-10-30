"Fájdalom van az elmémben és a lelkemben is" - megszólalt sikertelen kivégzéséről Christa Pike

Christa Pike pénteken kijelentette, hogy egy hónappal azután, hogy túlélte a halálos injekciót Tennessee-ben, folyamatos fájdalmai vannak és nehezen beszél - ezt a kudarcot pedig az "inkompetenciának" tulajdonítja.

Megszólalt sikertelen kivégzéséről Christa Pike. Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Megszólalt sikertelen kivégzéséről Christa Pike

Kivégzése óta tett első nyilatkozatában Pike elmondta, hogy soha nem gondolt a kivégzése napján túli életre, és felkészült arra, hogy békében haljon meg, de egy kórházi ágyon ébredt fel egyedül és zavartan.

Azóta az éjszaka óta nem volt olyan pillanat, hogy ne éreztem volna fájdalmat. Fáj a testem. Fáj a karjaim. Fáj a kezem. Fáj a torkom. Még mindig nehezen tudok beszélni. És a fájdalom nem csak fizikai. Fájdalom van az elmémben és a lelkemben is

- mondta Pike.

Az 50 éves nő két adag pentobarbitált élt túl, amikor az állam szeptember 30-án megpróbálta kivégezni őt 19 éves osztálytársa, Colleen Slemmer 1995-ös halálra késelése miatt. Pike 18 éves volt, amikor barátjával megkínozták és megölték Slemmert, ezzel az egyik legfiatalabb nő lett, akit halálra ítéltek.

Mélyen bánt az az inkompetencia, amely oly sok embert hozott ebbe a szörnyű helyzetbe. Továbbra is gondolok az áldozatom családjára, valamint arra a szörnyű fájdalomra és veszteségre, amelyet el kellett viselniük.

Tennessee kormányzója, Bill Lee vizsgálatot rendelt el a sikertelen kivégzés ügyében, és elhalasztotta az állam idei évre tervezett többi halálos injekciós kivégzését. Az állam börtönparancsnoka lemondott.

Pike elmondta, hogy hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik megmentették az életét, és azoknak az embereknek, akik kedvességet mutattak felé.

Nem tudom, miért éltem túl azt az éjszakát. Nem tudom, mi következik. Van, amikor nehezebb reményt találni, mint máskor. Egyelőre próbálok gyógyulni, napról napra. És kapaszkodom oly sok ember szeretetébe és kedvességébe, akik emlékeztettek arra, hogy nem vagyok egyedül.

Ügyvédei szerint a sikertelen halálos injekció miatt a karjai megégtek és felhólyagosodtak. Kórházi kezelésének első néhány napjában Pike eszméletlen volt és lélegeztetőgépen feküdt. Az orvosi és a halálos injekciókkal foglalkozó szakértők arra a lehetőségre összpontosítanak, hogy a véna biztosításával kapcsolatos probléma miatt a méreganyag a szöveteiben gyűlt össze, ahelyett, hogy bejutott volna a véráramba. Pike ügyvédei arra sürgették a kormányzót, hogy enyhítse az ítéletét életfogytig tartó börtönbüntetésre.