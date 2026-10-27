Christa Pike sikertelen kivégzése óta súlyos problémákkal küzd – ügyvédei aggasztó részleteket közöltek

Christa Pike egészségi állapota fokozatosan javul a szeptember 30-i sikertelen kivégzési kísérlet után, ugyanakkor továbbra is koncentrációs és memóriaproblémákkal küzd. A Tennessee államban fogva tartott nő tíz napot töltött kórházban, mielőtt október 10-én visszaszállították a börtönbe, ahol továbbra is orvosi ellátásban részesül.

Christa Pike túlélte a szeptember 30-i kivégzési kísérletet Tennessee államban

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

A nő ügyvédei a TMZ-nek elmondták, hogy Pike fizikai állapota jelentősen javult. Már képes összefüggő mondatokban beszélni, és mozgása is szabadabbá vált.

Jogi képviselői ugyanakkor közölték, hogy a nőnek továbbra is nehézséget okoz a koncentráció és az emlékezés. Az orvosok jelenleg a sikertelen kivégzés hosszú távú egészségügyi következményeit vizsgálják.

A TMZ szerint akár egy hónapig vagy még tovább is eltarthat, mire pontosabb képet kapnak az állapotáról.

Stephen Ferrell, Pike egyik ügyvédje az ABC Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy védence súlyos lelki traumát szenvedett el, amelynek következményeivel továbbra is küzd.

Szakértők bírálták a kivégzés végrehajtását

A szeptember 30-i kivégzési kísérlet előtt Pike ügyvédei többször figyelmeztettek arra, hogy a méreginjekció alkalmazása különösen kockázatos lehet, mivel a nő vénái vékonyak és károsodottak.

A történtek után több egészségügyi szakértő is bírálta a kivégzést végrehajtó személyzet eljárását.

Jonathan Groner, az Ohiói Állami Egyetem klinikai sebészetének nyugalmazott professzora a Guardiannek arról beszélt, hogy a Pike-kal történtek klinikai körülmények között orvosi műhibának számítanának.

A szakember szerint a kivégzéshez használt pentobarbitál égési sérüléseket okozhat, ezért különösen fontos meggyőződni arról, hogy az infúziós hozzáférés megfelelően működik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a készítmény használati figyelmeztetése szerint fájdalom jelentkezésekor az infúzió beadását azonnal meg kell szakítani.

Pike egyik ügyvédjének beszámolója szerint a nő a kivégzési kísérlet során többször jelezte, hogy erős égő fájdalmat érez a karjában.

Felfüggesztették a kivégzéseket Tennessee államban

A sikertelen kivégzési kísérletet követően Bill Lee, Tennessee állam kormányzója felfüggesztette az összes, 2026-ra tervezett kivégzést, és független vizsgálatot rendelt el a történtek tisztázására.

Pike ügyvédei a rendkívüli körülményekre hivatkozva hivatalos kegyelmi kérvényt nyújtottak be a kormányzóhoz. Azt kérik, hogy a nő halálbüntetését változtassák életfogytiglani szabadságvesztésre.

A jogi képviselők és Pike támogatói szerint a nő a harminc évnyi fogva tartással és a sikertelen kivégzési kísérlettel rendkívüli megpróbáltatásokon ment keresztül.