Túlélte a kivégzést Christa Pike, de ami ezután történt, arra senki sem volt felkészülve

Döbbenetes fordulatot vett az Egyesült Államok egyik legkülönösebb kivégzési ügye. A Tennessee államban halálra ítélt, 50 éves Christa Pike szeptember 30-án két adag halálos injekciót is túlélt. A nő életéért ezután versenyt kellett futni az idővel, a segítség azonban nem érkezett meg azonnal. A most nyilvánosságra hozott segélyhívások alapján a mentőknek több mint fél órát kellett várniuk, mire a börtön vezetése megerősítette, hogy valóban életveszélyes helyzet alakult ki – számolt be róla az Associated Press.
Kivégezték volna Christa Pike-ot, de a méreginjekció nem hatott
Christa Pike-ot egy 1995-ben elkövetett brutális gyilkosság miatt ítélték halálra. A nő mindössze 18 éves volt, amikor akkori barátjával együtt megkínozta és megölte 19 éves diáktársát, Colleen Slemmert.
A gyilkosság kegyetlensége egész Amerikát megrázta, Pike pedig az ország egyik legfiatalabb halálra ítélt nője lett.
A kivégzésére végül 2026. szeptember 30-án került sor a Nashville-ben található Riverbend szigorúan őrzött börtönben. A kivégzést végrehajtó személyzet pentobarbitált adott be neki, amelyet az Egyesült Államok több államában is alkalmaznak halálos injekcióként.
Csakhogy valami egészen váratlan történt. A nő az első adag beadása után sem halt meg, ezért a hivatalos eljárásnak megfelelően egy második adagot is kapott. Christa Pike azonban ezt is túlélte.
A börtön szabályzata rendelkezett arról, hogy mi történjen, ha az első injekció nem okoz halált, arra viszont már nem tartalmazott útmutatást, hogyan kell eljárni, ha a második adag sem bizonyul végzetesnek.
Azt hitték, valaki csak szórakozik a segélyhívóval
A most nyilvánosságra került felvételek szerint az első segélyhívás este 8 óra 40 perckor érkezett, több mint egy órával a kivégzés megkezdése után. A telefonáló közölte, hogy a börtönben megpróbáltak kivégezni valakit, az illető azonban még mindig életben van. A nő ekkor már eszméletlen volt, légzése pedig rendkívül lassúvá és nehézzé vált.
A segélyhívó központ munkatársai azonban nem tudták ellenőrizni a bejelentés hitelességét, mert a telefonáló nem rendelkezett a szükséges azonosítókóddal. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a börtön központi irányítása először azt közölte: nem ők kértek mentőt.
Este 9 óra 3 perckor az egyik diszpécser már arról tájékoztatta a kollégáit, hogy a bejelentést téves riasztásnak minősítették, és a börtönben nincs szükség orvosi segítségre.
Miközben a hatóságok azt próbálták kideríteni, valódi-e a segélyhívás, a halálra ítélt nő továbbra is életveszélyes állapotban feküdt.
A mentők a börtön kapujában várakoztak
A zűrzavar akkor sem ért véget, amikor a mentőegységek megérkeztek a helyszínre. A rádióforgalmazásból kiderült, hogy a börtön kapujánál valaki már sürgette a mentők beengedését, és azt állította, hogy valódi vészhelyzetről van szó. A mentőszolgálat munkatársai azonban továbbra is hivatalos megerősítésre vártak.
Végül este 9 óra 11 perc körül a börtön vezetése igazolta, hogy a segélyhívás valódi. A mentők csak ekkor juthattak be az intézmény területére.
Az Associated Press helyszínen tartózkodó újságírója szerint a mentőautó és a tűzoltójárművek 9 óra 14 perckor érkeztek meg ahhoz az épülethez, ahol a sikertelen kivégzés történt.
A mentés körüli káoszt jól mutatja, hogy amikor a nőt végül kórházba szállították, az egyik mentős külön kérte a diszpécsert, hogy értesítsék a börtönt a beteg úti céljáról, nehogy újabb félreértés történjen.
Napokig élet és halál között lebegett a halálraítélt
Christa Pike-ot a kórházban lélegeztetőgépre kapcsolták. Állapota annyira súlyos volt, hogy ügyvédei egy ideig abban sem voltak biztosak, életben marad-e. A nő azonban napokkal később magához tért.
Előbb korlátozottan beszélni kezdett, majd segítséggel már járni is tudott. Ügyvédei október 10-én bejelentették, hogy kiengedték a kórházból, és visszaszállították abba a női börtönbe, ahol az elmúlt három évtizedet töltötte.
A történtek azonban súlyos kérdéseket vetnek fel az amerikai kivégzési eljárások biztonságával kapcsolatban. A Tennessee állami büntetés-végrehajtási hatóság egyelőre nem közölte, pontosan miért nem sikerült a kivégzés. Pike ügyvédei már korábban figyelmeztettek arra, hogy védencük véralvadási rendellenessége problémákat okozhat az injekció beadásakor.
Felfüggesztették a kivégzéseket a botrány után
Az ügynek már politikai következményei is vannak. Bill Lee, Tennessee kormányzója elrendelte a további kivégzések felfüggesztését, amíg ki nem vizsgálják, pontosan mi történt Christa Pike kivégzési kísérlete során.
A vizsgálatnak többek között arra kell választ adnia, hogy megfelelően hajtották-e végre a halálos injekció beadását, és miért alakult ki ekkora kommunikációs zavar a börtön és a mentőszolgálat között.
Egyelőre az sem világos, hogy az állam később újra megpróbálja-e végrehajtani Christa Pike halálos ítéletét.
A nő tehát túlélte azt a kivégzést, amelynek véget kellett volna vetnie az életének, ám továbbra is halálraítéltként tartják fogva.