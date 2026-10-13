Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a Parlamentben: "Mocskos parasztozott" egy tiszás képviselőnő

christa pike

Túlélte a kivégzést Christa Pike, de ami ezután történt, arra senki sem volt felkészülve

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egészen elképesztő részletek derültek ki annak az amerikai halálraítélt nőnek az ügyében, aki két adag méreginjekció beadása után is életben maradt. Christa Pike kivégzése szeptember 30-án kudarcba fulladt, a most nyilvánosságra került segélyhívásokból pedig kiderült, hogy a mentők hosszú perceken keresztül nem jutottak be a börtönbe. A hatóságok ugyanis azt hitték, valaki telefonos átveréssel próbálkozik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
christa pikehalálra ítéltbörtön

Döbbenetes fordulatot vett az Egyesült Államok egyik legkülönösebb kivégzési ügye. A Tennessee államban halálra ítélt, 50 éves Christa Pike szeptember 30-án két adag halálos injekciót is túlélt. A nő életéért ezután versenyt kellett futni az idővel, a segítség azonban nem érkezett meg azonnal. A most nyilvánosságra hozott segélyhívások alapján a mentőknek több mint fél órát kellett várniuk, mire a börtön vezetése megerősítette, hogy valóban életveszélyes helyzet alakult ki – számolt be róla az Associated Press.

Christa Pike túlélte a kivégzést: elképesztő, mi történt utána
Christa Pike túlélte a kivégzést: elképesztő, mi történt utána
Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Kivégezték volna Christa Pike-ot, de a méreginjekció nem hatott

Christa Pike-ot egy 1995-ben elkövetett brutális gyilkosság miatt ítélték halálra. A nő mindössze 18 éves volt, amikor akkori barátjával együtt megkínozta és megölte 19 éves diáktársát, Colleen Slemmert.

A gyilkosság kegyetlensége egész Amerikát megrázta, Pike pedig az ország egyik legfiatalabb halálra ítélt nője lett.

A kivégzésére végül 2026. szeptember 30-án került sor a Nashville-ben található Riverbend szigorúan őrzött börtönben. A kivégzést végrehajtó személyzet pentobarbitált adott be neki, amelyet az Egyesült Államok több államában is alkalmaznak halálos injekcióként.

Csakhogy valami egészen váratlan történt. A nő az első adag beadása után sem halt meg, ezért a hivatalos eljárásnak megfelelően egy második adagot is kapott. Christa Pike azonban ezt is túlélte.

A börtön szabályzata rendelkezett arról, hogy mi történjen, ha az első injekció nem okoz halált, arra viszont már nem tartalmazott útmutatást, hogyan kell eljárni, ha a második adag sem bizonyul végzetesnek.

Azt hitték, valaki csak szórakozik a segélyhívóval

A most nyilvánosságra került felvételek szerint az első segélyhívás este 8 óra 40 perckor érkezett, több mint egy órával a kivégzés megkezdése után. A telefonáló közölte, hogy a börtönben megpróbáltak kivégezni valakit, az illető azonban még mindig életben van. A nő ekkor már eszméletlen volt, légzése pedig rendkívül lassúvá és nehézzé vált.

A segélyhívó központ munkatársai azonban nem tudták ellenőrizni a bejelentés hitelességét, mert a telefonáló nem rendelkezett a szükséges azonosítókóddal. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a börtön központi irányítása először azt közölte: nem ők kértek mentőt.

Este 9 óra 3 perckor az egyik diszpécser már arról tájékoztatta a kollégáit, hogy a bejelentést téves riasztásnak minősítették, és a börtönben nincs szükség orvosi segítségre.

Miközben a hatóságok azt próbálták kideríteni, valódi-e a segélyhívás, a halálra ítélt nő továbbra is életveszélyes állapotban feküdt.

A mentők a börtön kapujában várakoztak

A zűrzavar akkor sem ért véget, amikor a mentőegységek megérkeztek a helyszínre. A rádióforgalmazásból kiderült, hogy a börtön kapujánál valaki már sürgette a mentők beengedését, és azt állította, hogy valódi vészhelyzetről van szó. A mentőszolgálat munkatársai azonban továbbra is hivatalos megerősítésre vártak.

Végül este 9 óra 11 perc körül a börtön vezetése igazolta, hogy a segélyhívás valódi. A mentők csak ekkor juthattak be az intézmény területére.

Az Associated Press helyszínen tartózkodó újságírója szerint a mentőautó és a tűzoltójárművek 9 óra 14 perckor érkeztek meg ahhoz az épülethez, ahol a sikertelen kivégzés történt.

A mentés körüli káoszt jól mutatja, hogy amikor a nőt végül kórházba szállították, az egyik mentős külön kérte a diszpécsert, hogy értesítsék a börtönt a beteg úti céljáról, nehogy újabb félreértés történjen.

Napokig élet és halál között lebegett a halálraítélt

Christa Pike-ot a kórházban lélegeztetőgépre kapcsolták. Állapota annyira súlyos volt, hogy ügyvédei egy ideig abban sem voltak biztosak, életben marad-e. A nő azonban napokkal később magához tért.

Előbb korlátozottan beszélni kezdett, majd segítséggel már járni is tudott. Ügyvédei október 10-én bejelentették, hogy kiengedték a kórházból, és visszaszállították abba a női börtönbe, ahol az elmúlt három évtizedet töltötte.

A történtek azonban súlyos kérdéseket vetnek fel az amerikai kivégzési eljárások biztonságával kapcsolatban. A Tennessee állami büntetés-végrehajtási hatóság egyelőre nem közölte, pontosan miért nem sikerült a kivégzés. Pike ügyvédei már korábban figyelmeztettek arra, hogy védencük véralvadási rendellenessége problémákat okozhat az injekció beadásakor.

Felfüggesztették a kivégzéseket a botrány után

Az ügynek már politikai következményei is vannak. Bill Lee, Tennessee kormányzója elrendelte a további kivégzések felfüggesztését, amíg ki nem vizsgálják, pontosan mi történt Christa Pike kivégzési kísérlete során.

A vizsgálatnak többek között arra kell választ adnia, hogy megfelelően hajtották-e végre a halálos injekció beadását, és miért alakult ki ekkora kommunikációs zavar a börtön és a mentőszolgálat között.

Egyelőre az sem világos, hogy az állam később újra megpróbálja-e végrehajtani Christa Pike halálos ítéletét.

A nő tehát túlélte azt a kivégzést, amelynek véget kellett volna vetnie az életének, ám továbbra is halálraítéltként tartják fogva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!