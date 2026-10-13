Túlélte a kivégzést Christa Pike, de ami ezután történt, arra senki sem volt felkészülve

Döbbenetes fordulatot vett az Egyesült Államok egyik legkülönösebb kivégzési ügye. A Tennessee államban halálra ítélt, 50 éves Christa Pike szeptember 30-án két adag halálos injekciót is túlélt. A nő életéért ezután versenyt kellett futni az idővel, a segítség azonban nem érkezett meg azonnal. A most nyilvánosságra hozott segélyhívások alapján a mentőknek több mint fél órát kellett várniuk, mire a börtön vezetése megerősítette, hogy valóban életveszélyes helyzet alakult ki – számolt be róla az Associated Press.

Christa Pike túlélte a kivégzést: elképesztő, mi történt utána

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Kivégezték volna Christa Pike-ot, de a méreginjekció nem hatott

Christa Pike-ot egy 1995-ben elkövetett brutális gyilkosság miatt ítélték halálra. A nő mindössze 18 éves volt, amikor akkori barátjával együtt megkínozta és megölte 19 éves diáktársát, Colleen Slemmert.

A gyilkosság kegyetlensége egész Amerikát megrázta, Pike pedig az ország egyik legfiatalabb halálra ítélt nője lett.

A kivégzésére végül 2026. szeptember 30-án került sor a Nashville-ben található Riverbend szigorúan őrzött börtönben. A kivégzést végrehajtó személyzet pentobarbitált adott be neki, amelyet az Egyesült Államok több államában is alkalmaznak halálos injekcióként.

Csakhogy valami egészen váratlan történt. A nő az első adag beadása után sem halt meg, ezért a hivatalos eljárásnak megfelelően egy második adagot is kapott. Christa Pike azonban ezt is túlélte.

A börtön szabályzata rendelkezett arról, hogy mi történjen, ha az első injekció nem okoz halált, arra viszont már nem tartalmazott útmutatást, hogyan kell eljárni, ha a második adag sem bizonyul végzetesnek.

Azt hitték, valaki csak szórakozik a segélyhívóval

A most nyilvánosságra került felvételek szerint az első segélyhívás este 8 óra 40 perckor érkezett, több mint egy órával a kivégzés megkezdése után. A telefonáló közölte, hogy a börtönben megpróbáltak kivégezni valakit, az illető azonban még mindig életben van. A nő ekkor már eszméletlen volt, légzése pedig rendkívül lassúvá és nehézzé vált.

A segélyhívó központ munkatársai azonban nem tudták ellenőrizni a bejelentés hitelességét, mert a telefonáló nem rendelkezett a szükséges azonosítókóddal. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a börtön központi irányítása először azt közölte: nem ők kértek mentőt.