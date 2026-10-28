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india

12 millió embert fenyeget a pusztító természeti katasztrófa, megkezdődött a tömeges evakuálás

9 perce
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Hatalmas erővel csapott le a vihar egy ázsiai ország partvidékére, ahol százezreknek kellett elhagyniuk otthonukat. Az Arnab ciklon miatt több mint 12 millió ember kerülhet veszélybe Indiában, miközben a hatóságok áradásokra és további heves esőzésekre figyelmeztetnek.
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indiaáradástermészeti katasztrófaciklon

Szerdán elérte India keleti partvidékét az Arnab ciklon, amely heves esőzésekkel és rendkívül erős széllel sújtotta Andhra Pradesh államot. A természeti katasztrófa miatt Andhra Pradeshben és a szomszédos Odishában több mint 180 ezer embert evakuáltak.

Az Arnab ciklon lecsapott India keleti partvidékére. Több mint 180 ezer embert evakuáltak, járatokat töröltek, és további áradásoktól tartanak a hatóságok., National Disaster Response Force (NDRF) personnel gather near houses damaged by uprooted trees after cyclone Arnab's landfall in Yanam, in India's Puducherry on October 28, 2026. At least three people were killed as ferocious winds and torrential rain lashed India's southeastern coast after a cyclone made landfall on October 28, with officials adding that the storm had since eased. (Photo by NOAH SEELAM / AFP)
Az Arnab ciklon lecsapott India keleti partvidékére Fotó: NOAH SEELAM / AFP

Pusztító erejű az Arnab ciklon

Az indiai meteorológiai szolgálat szerint a ciklont 115–125 kilométer/órás szél kíséri, a széllökések pedig elérhetik a 140 kilométer/órát. A vihar fákat döntött ki, áramkimaradásokat okozott, és több településen elöntötte az utcákat. A hatóságok különösen a part menti, alacsonyan fekvő területeken tartanak súlyos áradásoktól. A ciklon várható útvonalán több mint 12 millió ember él.

A helyi katasztrófavédelem több mint 2000 menedékhelyet alakított ki, és közel 1100 egészségügyi csapatot mozgósított. Több mint 30 ezer halászhajót helyeztek biztonságba, a lakosságot pedig arra figyelmeztették, hogy maradjanak otthon, és kerüljék az elektromos vezetékeket, valamint a veszélyes épületeket.

A pusztító ciklon a közlekedést is megbénította. Három repülőtéren felfüggesztették a működést, számos repülőjáratot és vonatot töröltek. A szélsőséges időjárás hatásai Indián túl is jelentkezhetnek. Nepálban a hatóságok heves esőzésekre, hóviharokra és lavinaveszélyre figyelmeztették a hegyvidékre készülő turistákat – írja a The Independent.

Villámárvíz pusztított Nepálban, házakat és hidakat sodort el az áradás – videó

Súlyos természeti katasztrófa sújtotta Nepál középső részét, ahol az áradás egész településeket öntött el, és jelentős károkat okozott az infrastruktúrában. A villámárvíz következtében öt ember eltűnt, több százan pedig kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. A hatóságok nagyszabású mentőakciót indítottak, miközben a katasztrófa pontos kiváltó okát továbbra is vizsgálják.

 

 

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