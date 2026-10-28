12 millió embert fenyeget a pusztító természeti katasztrófa, megkezdődött a tömeges evakuálás

Szerdán elérte India keleti partvidékét az Arnab ciklon, amely heves esőzésekkel és rendkívül erős széllel sújtotta Andhra Pradesh államot. A természeti katasztrófa miatt Andhra Pradeshben és a szomszédos Odishában több mint 180 ezer embert evakuáltak.

Az Arnab ciklon lecsapott India keleti partvidékére Fotó: NOAH SEELAM / AFP

Pusztító erejű az Arnab ciklon

Az indiai meteorológiai szolgálat szerint a ciklont 115–125 kilométer/órás szél kíséri, a széllökések pedig elérhetik a 140 kilométer/órát. A vihar fákat döntött ki, áramkimaradásokat okozott, és több településen elöntötte az utcákat. A hatóságok különösen a part menti, alacsonyan fekvő területeken tartanak súlyos áradásoktól. A ciklon várható útvonalán több mint 12 millió ember él.

A helyi katasztrófavédelem több mint 2000 menedékhelyet alakított ki, és közel 1100 egészségügyi csapatot mozgósított. Több mint 30 ezer halászhajót helyeztek biztonságba, a lakosságot pedig arra figyelmeztették, hogy maradjanak otthon, és kerüljék az elektromos vezetékeket, valamint a veszélyes épületeket.

A pusztító ciklon a közlekedést is megbénította. Három repülőtéren felfüggesztették a működést, számos repülőjáratot és vonatot töröltek. A szélsőséges időjárás hatásai Indián túl is jelentkezhetnek. Nepálban a hatóságok heves esőzésekre, hóviharokra és lavinaveszélyre figyelmeztették a hegyvidékre készülő turistákat – írja a The Independent.