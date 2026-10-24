Condorde: 23 éve teljesítette utolsó utasszállító járatát a legendás szuperszonikus repülőgép

Különleges korszak zárult le a polgári repülés történetében 2003. október 24-én, amikor a Concorde teljesítette utolsó menetrend szerinti kereskedelmi járatát. A British Airways szuperszonikus utasszállítója a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérről indult London Heathrow repülőterére, 100 utassal a fedélzetén. A megérkezésével együtt véget ért a hangsebesség feletti utasszállítás addigi történetének meghatározó fejezete.
A BA002-es járat kapitánya Mike Bannister volt. Az utasok között hírességek és kiemelt vendégek is helyet kaptak. A járattal egy időben két másik Concorde is felszállt: az egyik a londoni Heathrow-ról, a másik Edinburghből indult, majd a Vizcayai-öböl fölött tettek egy kört – írja az AirPortal.
A három repülőgép ezt követően egymás után landolt, a New Yorkból érkező BA002-es pedig utolsó kereskedelmi Concorde-járatként érkezett meg Heathrow-ra.
A Concorde a hangsebesség kétszeresével repült
A Concorde fejlesztésének ötlete a brit és a francia repülőgépiparban is megszületett. A két ország 1962-ben egyesítette erőfeszítéseit, hogy olyan utasszállító repülőgépet alkosson, amely a hagyományos gépeknél jóval gyorsabban képes átrepülni az óceánok fölött.
A repülőgép 1969 március 2-án hajtotta végre első repülését, akkor még utasok nélkül. Kereskedelmi utasszállítóként 1976. január 21-én állt szolgálatba.
A British Airways Londonból Bahreinbe indította első kereskedelmi járatát, miközben az Air France Párizsból Rio de Janeiróba repült a típussal.
A Concorde legfontosabb különlegessége a sebessége volt. Utazósebessége elérte a körülbelül 2180 kilométer per órát, vagyis a hangsebesség kétszeresét – írja a British Airways.
A négy Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 hajtóművel felszerelt repülőgép mintegy 100–120 utas szállítására volt alkalmas, hatótávolsága pedig körülbelül 6400 kilométert tett ki.
A gép elsősorban a transzatlanti útvonalakon vált ismertté.
London és New York között az utazás mindössze három órát vett igénybe, ami jelentősen rövidebb volt a hagyományos utasszállító repülőgépek menetidejénél.
A hangsebesség átlépését a hatóságok csak az óceánok felett engedélyezték.
Tragédia és magas költségek vezettek a kivonásához
A Concorde pályafutását súlyos baleset árnyékolta be 2000. július 25-én. Az Air France Párizsból New Yorkba tartó AF4590-es járata röviddel a felszállás után kigyulladt, majd a franciaországi Gonesse közelében lezuhant. A katasztrófában a repülőgép mind a száz utasa és a kilencfős személyzet is meghalt, valamint a földön további négy ember halt meg – írja a History.
A típus kivonásához azonban nem kizárólag a tragédia vezetett. A Concorde üzemeltetése rendkívül költséges volt, utaskapacitása pedig korlátozott maradt. Emiatt a jegyek ára magas volt, ami szűkítette a lehetséges utasok körét. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás miatt jelentősen csökkent a kereslet is, a növekvő üzemelési költségek mellett pedig már nem volt jövedelmező a járatok üzemeltetése.
A hangsebesség átlépésekor keletkező hangrobbanás szintén korlátozta a gépek alkalmazhatóságát, miközben a repülőgép technológiája egyre inkább elavulttá vált.
A British Airways és az Air France végül 2003-ban búcsúzott el a Concorde kereskedelmi üzemeltetésétől. Az utolsó menetrend szerinti utasszállító járat 2003. október 24-én érkezett meg Londonba, de a típus története még nem ért véget ezen a napon.
Az utolsó üzemképes Concorde 2003. november 26-án, utasok nélkül hajtotta végre utolsó repülését, és a bristoli Filtonba került. A repülőgépek ezt követően különböző múzeumokban és kiállítási helyszíneken kaptak helyet. A Concorde máig a repülés egyik legismertebb jelképe, amely megmutatta, milyen sebességre képes a polgári légiközlekedés.