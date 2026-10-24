Condorde: 23 éve teljesítette utolsó utasszállító járatát a legendás szuperszonikus repülőgép

Különleges korszak zárult le a polgári repülés történetében 2003. október 24-én, amikor a Concorde teljesítette utolsó menetrend szerinti kereskedelmi járatát. A British Airways szuperszonikus utasszállítója a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérről indult London Heathrow repülőterére, 100 utassal a fedélzetén. A megérkezésével együtt véget ért a hangsebesség feletti utasszállítás addigi történetének meghatározó fejezete.

A Concorde repülőgép 1969-ben hajtotta végre első repülését

Fotó: Rolls-Royce Archive via Getty Images

A BA002-es járat kapitánya Mike Bannister volt. Az utasok között hírességek és kiemelt vendégek is helyet kaptak. A járattal egy időben két másik Concorde is felszállt: az egyik a londoni Heathrow-ról, a másik Edinburghből indult, majd a Vizcayai-öböl fölött tettek egy kört – írja az AirPortal.

A három repülőgép ezt követően egymás után landolt, a New Yorkból érkező BA002-es pedig utolsó kereskedelmi Concorde-járatként érkezett meg Heathrow-ra.

A Concorde a hangsebesség kétszeresével repült

A Concorde fejlesztésének ötlete a brit és a francia repülőgépiparban is megszületett. A két ország 1962-ben egyesítette erőfeszítéseit, hogy olyan utasszállító repülőgépet alkosson, amely a hagyományos gépeknél jóval gyorsabban képes átrepülni az óceánok fölött.

A repülőgép 1969 március 2-án hajtotta végre első repülését, akkor még utasok nélkül. Kereskedelmi utasszállítóként 1976. január 21-én állt szolgálatba.

A British Airways Londonból Bahreinbe indította első kereskedelmi járatát, miközben az Air France Párizsból Rio de Janeiróba repült a típussal.

Fotó: Rolls-Royce Archive via Getty Images

A Concorde legfontosabb különlegessége a sebessége volt. Utazósebessége elérte a körülbelül 2180 kilométer per órát, vagyis a hangsebesség kétszeresét – írja a British Airways.

A négy Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 hajtóművel felszerelt repülőgép mintegy 100–120 utas szállítására volt alkalmas, hatótávolsága pedig körülbelül 6400 kilométert tett ki.

A gép elsősorban a transzatlanti útvonalakon vált ismertté.

London és New York között az utazás mindössze három órát vett igénybe, ami jelentősen rövidebb volt a hagyományos utasszállító repülőgépek menetidejénél.

A hangsebesség átlépését a hatóságok csak az óceánok felett engedélyezték.