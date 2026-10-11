Belevizelt halálos beteg feleségének italába – meglepő oka volt a gusztustalan húzásnak

Hónapokon át bántalmazta halálos beteg feleségét egy 66 éves brit férfi. Keith Foster megalázó viselkedését végül a nő lánya leplezte le, miután titkos kamerát szerelt fel az otthonban. A felvételeken az is látszott, ahogy Foster belevizel olyan vizespalackokba és poharakba, amelyekből később a felesége ivott. A nőnél 2023 novemberében negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, és kemoterápiás kezelést kapott – számolt be a súlyos családon belüli erőszak rémképeiről a Daily Star.
Titkos kamera leplezte le a családon belüli erőszakot
A bántalmazás 2024 januárjától 2025 januárjáig tartott. A férfi rendszeresen sértegette és megfélemlítette feleségét, időnként nem engedte be a közös otthonukba, és azzal is fenyegetőzött, hogy bántani fogja a nő idős szüleit. Foster a felesége betegsége után alkoholhoz és drogokhoz nyúlt, viselkedése pedig egyre súlyosabbá vált.
Halálos beteg felesége végrendelete miatt is dühös volt
A bíróságon az is kiderült, hogy Foster különösen dühös lett, amikor megtalálta felesége végrendeletét. A nő több vagyontárgyát és a házat három gyermekére hagyta, a férfi pedig csak a közös vállalkozás egy részét örökölte volna.
Fostert az is zavarta, hogy az üzleten a nő két legidősebb lányával kellett volna osztoznia. A férfi beismerte a feleségével szembeni bántalmazást. A bíró azt mondta neki, mélységesen szégyellnie kellene magát, végül azonban nem kellett börtönbe vonulnia.
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