Hátborzongató AI-csalás: a lánya hangját felhasználva követelt váltságdíjat egy állítólagos drogkartell

Öt és fél órán keresztül tartott rettegésben egy kaliforniai édesanyát egy csaló, aki azt állította, hogy elrabolták a lányát. A férfi a nő 37 éves gyermekének hangján szólalt meg, és több ezer dollárt követelt a szabadon engedéséért. Csakhogy a lányt valójában senki sem rabolta el: a csalók mesterséges intelligenciával klónozhatták a hangját – számol be az esetről a Fox News.

A csalók nemcsak azt állították, hogy elrabolták a nő lányát, hanem annak hangját is tökéletesen utánozták.

Fotó: MATTHIAS BALK / AFP

A telefonban a saját lánya hangját hallotta

Deborah Del Mastro éppen férjével reggelizett, amikor egy helyi telefonszámról hívást kapott. A vonal másik végén egy férfi azt állította, hogy egy mexikói drogkartell elrabolta a 37 éves Sarah-t, miután a lány egy parkolóban szemtanúja volt valaminek, amit nem lett volna szabad látnia.

A telefonáló ezután átadta a készüléket egy nőnek, aki sírt és alig kapott levegőt.

Deborah azonnal felismerni vélte a hangot.

A lányom hangja volt

– idézte fel később. Az édesanya azért is hitte el, hogy valóban a lányát hallja, mert Sarah néhány nappal korábban, a szakítása miatt, ugyanilyen kétségbeesetten és sírva beszélt vele.

A telefonáló ezután közölte:

20 ezer dollárt követelnek Sarah szabadon engedéséért, ellenkező esetben eladják a lányt.

Deborah attól is rettegett, hogy gyermekét szexuálisan kizsákmányolhatják.

Öt és fél órán át irányították minden lépését

A csaló arra utasította az asszonyt, hogy végig maradjon vonalban, és még arra is figyelmeztette, hogy vigyen magával telefontöltőt. Azt akarta, hogy folyamatosan hallja, merre jár, mit csinál, és kivel beszél.

Amikor Deborah egy ponton lenémította a telefont, hogy négyszemközt beszéljen a férjével, a férfi azonnal dühösen reagált.

Az anya ezután egy közeli Walmartba ment, majd különböző helyeken pénzt utalt Mexikóba. A csaló még azt is megmondta neki, mit mondjon, ha valaki megkérdezi, miért küldi el az összeget.

Deborah végül négy tranzakcióban összesen 5400 dollárt, vagyis csaknem 1,8 millió forintot utalt át a MoneyGram és a Western Union segítségével.

Később úgy fogalmazott: öt és fél órán keresztül gyakorlatilag túszként tartották őket.