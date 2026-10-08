Hátborzongató AI-csalás: a lánya hangját felhasználva követelt váltságdíjat egy állítólagos drogkartell

Öt és fél órán keresztül tartott rettegésben egy kaliforniai édesanyát egy csaló, aki azt állította, hogy elrabolták a lányát. A férfi a nő 37 éves gyermekének hangján szólalt meg, és több ezer dollárt követelt a szabadon engedéséért. Csakhogy a lányt valójában senki sem rabolta el: a csalók mesterséges intelligenciával klónozhatták a hangját – számol be az esetről a Fox News.
A telefonban a saját lánya hangját hallotta
Deborah Del Mastro éppen férjével reggelizett, amikor egy helyi telefonszámról hívást kapott. A vonal másik végén egy férfi azt állította, hogy egy mexikói drogkartell elrabolta a 37 éves Sarah-t, miután a lány egy parkolóban szemtanúja volt valaminek, amit nem lett volna szabad látnia.
A telefonáló ezután átadta a készüléket egy nőnek, aki sírt és alig kapott levegőt.
Deborah azonnal felismerni vélte a hangot.
A lányom hangja volt
– idézte fel később. Az édesanya azért is hitte el, hogy valóban a lányát hallja, mert Sarah néhány nappal korábban, a szakítása miatt, ugyanilyen kétségbeesetten és sírva beszélt vele.
A telefonáló ezután közölte:
20 ezer dollárt követelnek Sarah szabadon engedéséért, ellenkező esetben eladják a lányt.
Deborah attól is rettegett, hogy gyermekét szexuálisan kizsákmányolhatják.
Öt és fél órán át irányították minden lépését
A csaló arra utasította az asszonyt, hogy végig maradjon vonalban, és még arra is figyelmeztette, hogy vigyen magával telefontöltőt. Azt akarta, hogy folyamatosan hallja, merre jár, mit csinál, és kivel beszél.
Amikor Deborah egy ponton lenémította a telefont, hogy négyszemközt beszéljen a férjével, a férfi azonnal dühösen reagált.
Az anya ezután egy közeli Walmartba ment, majd különböző helyeken pénzt utalt Mexikóba. A csaló még azt is megmondta neki, mit mondjon, ha valaki megkérdezi, miért küldi el az összeget.
Deborah végül négy tranzakcióban összesen 5400 dollárt, vagyis csaknem 1,8 millió forintot utalt át a MoneyGram és a Western Union segítségével.
Később úgy fogalmazott: öt és fél órán keresztül gyakorlatilag túszként tartották őket.
A lány közben a munkahelyén dolgozott
A csalók később ismét lehetővé tették, hogy Deborah hallja Sarah hangját. A lány azt mondta neki: „Anya, annyira sajnálom. Szeretlek.”
A nő számára ekkor sem volt kétséges, hogy valóban a gyermekével beszél. Végül a telefonáló közölte, hogy Sarah-t elengedték egy Walmartnál, és utasította Deborah-t, hogy menjen érte. Az édesanya azonban hiába kereste a lányát.
Végül ő maga hívta fel Sarah-t.
Szia, anya. Mi történt?
A lány ekkor közölte: a munkahelyén van, és fogalma sincs, hogy miről beszél.
Deborah ekkor döbbent rá, hogy csalás áldozata lett. Később Sarah vetette fel, hogy a csalók valószínűleg mesterséges intelligenciával klónozták a hangját.
Régi átverés, új technológiával
Az úgynevezett virtuális emberrablás régóta ismert csalási módszer. A bűnözők azt állítják, hogy elraboltak egy családtagot, majd váltságdíjat követelnek.
Az FBI szerint a csalók gyakran szándékosan a telefon mellett tartják az áldozatot, hogy az ne tudja ellenőrizni, valóban bajban van-e a hozzátartozója.
A mesterséges intelligencia azonban sokkal hitelesebbé teheti az átverést.
Az elkövetők akár néhány, interneten elérhető hangfelvételből is képesek lehetnek klónozni valaki hangját, így az áldozat könnyen elhiheti, hogy valóban a szerettével beszél.
Deborah története ezért fontos figyelmeztetés: ha valaki egy hozzátartozó hangján kér segítséget, nem szabad kizárólag a hallott hang alapján elhinni a történetet. A hatóságok azt tanácsolják, hogy ilyen esetben a családtagot a már ismert telefonszámán közvetlenül hívják fel, és más módon is ellenőrizzék, valóban történt-e baj.
Ez egy régi csalás új technológiával
– fogalmazott Deborah.