Most érkezett: súlyos baleset a La Manche csatornánál, vonattal ütközött egy busz, rengeteg a sérült

Súlyos baleset történt Franciaországban, a Csatorna-alagút bejáratánál, ahol egy busz és egy tehervonat ütközött össze. Az első jelentések szerint legalább 19 ember megsérült a szerencsétlenségben – írja a BBC.
Baleset a Csatorna-alagútnál: legalább tizenkilencen megsérültek
Az ütközés az észak-franciaországi Pas-de-Calais megyében, az Eurotunnel területén történt, ahol a járművek a Csatorna-alagúton áthaladó Le Shuttle vonataira szállnak fel.
A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a busz és a tehervonat a járművek beszállítására szolgáló rakodóplatformnál ütközött össze. A baleset helyszínére mentőegységek érkeztek, amelyek megkezdték a sérültek ellátását.
A hatóságok közölték, hogy a szerencsétlenségnek nincs halálos áldozata, és a sérültek közül senki nincs életveszélyben. Az ütközés pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket. A helyi hatóságok az esti órákra további tájékoztatást ígértek.
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