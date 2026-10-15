Most érkezett: súlyos baleset a La Manche csatornánál, vonattal ütközött egy busz, rengeteg a sérült

Súlyos baleset történt Franciaországban, a Csatorna-alagút bejáratánál, ahol egy busz és egy tehervonat ütközött össze. Az első jelentések szerint legalább 19 ember megsérült a szerencsétlenségben – írja a BBC.

Busz és tehervonat ütközött össze Franciaországban, a Csatorna-alagút bejáratánál. A vonatbalesetben legalább 19 ember megsérült, a mentők a helyszínen dolgoznak Forrás: Készítette: Billy69150 (voir les conditions d'utilisation / see licensing below) - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37178883

Baleset a Csatorna-alagútnál: legalább tizenkilencen megsérültek

Az ütközés az észak-franciaországi Pas-de-Calais megyében, az Eurotunnel területén történt, ahol a járművek a Csatorna-alagúton áthaladó Le Shuttle vonataira szállnak fel.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a busz és a tehervonat a járművek beszállítására szolgáló rakodóplatformnál ütközött össze. A baleset helyszínére mentőegységek érkeztek, amelyek megkezdték a sérültek ellátását.

A hatóságok közölték, hogy a szerencsétlenségnek nincs halálos áldozata, és a sérültek közül senki nincs életveszélyben. Az ütközés pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket. A helyi hatóságok az esti órákra további tájékoztatást ígértek.