Egyedül hagyta 4 hónapos gyermekét az autóban, hogy szórakozni menjen

Egy négy hónapos csecsemőt hagyott magára egy járó motorú autóban az édesapja az amerikai Tennessee állambeli Nashville belvárosában. A 25 éves Jordan Hayley a rendőrség szerint azért hagyta felügyelet nélkül kislányát, hogy sorban állhasson egy népszerű szórakozóhely előtt – számolt be róla a Law&Crime.
Az eset vasárnap történt Nashville belvárosában, a Broadway utcában, amely élő zenés bárjairól és nyüzsgő éjszakai életéről ismert. A férfi a beszámolók szerint járó motorral hagyta hátra autóját, amelynek első ülésén négy hónapos kislánya egy nem megfelelő irányban elhelyezett gyermekülésben tartózkodott.
Hayley ezután a Jason Aldean's Kitchen + Rooftop Bar nevű szórakozóhelyhez ment, ahol beállt a bejutásra várakozók sorába.
A csecsemő édesanyja nem tudta, hol van a gyermeke
A szórakozóhely előtt heves vita alakult ki a férfi és a gyermek édesanyja között, ezért a helyszínre rendőröket riasztottak.
A nő elmondta az intézkedő rendőröknek, hogy a férfinak kellett volna vigyáznia közös gyermekükre, ő azonban nem tudta, hol tartózkodik a kislány. A rendőrségi jelentés szerint a pár hangosan veszekedett.
Hayley a gyanú szerint azt állította, hogy a gyermeket az anyai nagymama felügyeli, a nő azonban ezt cáfolta.
A rendőrök ezt követően ellenőrizték a férfi autóját, amelyben megtalálták a négy hónapos kislányt. A gyermek egyedül volt a járó motorú járműben.
Őrizetbe vették az édesapát
A hatóságok tájékoztatása szerint a csecsemőnek nem esett baja, a rendőrök pedig átadták őt édesanyjának.
A 25 éves férfit őrizetbe vették. A bírósági dokumentumok szerint nyolcéves vagy annál fiatalabb gyermek elhanyagolásával, valamint gyermek gépjárműben történő felügyelet nélküli hagyásával vádolják.
A férfi óvadékát 1500 dollárban állapították meg. A tervek szerint pénteken kell megjelennie a bíróság előtt.