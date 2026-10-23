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csecsemő

Egyedül hagyta 4 hónapos gyermekét az autóban, hogy szórakozni menjen

32 perce
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Egy 25 éves férfi ellen indult eljárás az Egyesült Államokban, miután négy hónapos kislányát felügyelet nélkül hagyta egy autóban, anélkül hogy leállította volna a motort. A csecsemő egyedül maradt a járműben, miközben édesapja egy népszerű nashville-i szórakozóhely előtt várakozott. Az esetről egy heves családi vita után értesült a rendőrség.
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csecsemőnashvilleEgyesült Államokbár

Egy négy hónapos csecsemőt hagyott magára egy járó motorú autóban az édesapja az amerikai Tennessee állambeli Nashville belvárosában. A 25 éves Jordan Hayley a rendőrség szerint azért hagyta felügyelet nélkül kislányát, hogy sorban állhasson egy népszerű szórakozóhely előtt – számolt be róla a Law&Crime.

A csecsemő egy autó első ülésén tartózkodott, miközben édesapja egy bár előtt várakozott.
A csecsemő egy autó első ülésén tartózkodott, miközben édesapja egy bár előtt várakozott
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az eset vasárnap történt Nashville belvárosában, a Broadway utcában, amely élő zenés bárjairól és nyüzsgő éjszakai életéről ismert. A férfi a beszámolók szerint járó motorral hagyta hátra autóját, amelynek első ülésén négy hónapos kislánya egy nem megfelelő irányban elhelyezett gyermekülésben tartózkodott.

Hayley ezután a Jason Aldean's Kitchen + Rooftop Bar nevű szórakozóhelyhez ment, ahol beállt a bejutásra várakozók sorába.

A csecsemő édesanyja nem tudta, hol van a gyermeke

A szórakozóhely előtt heves vita alakult ki a férfi és a gyermek édesanyja között, ezért a helyszínre rendőröket riasztottak.

A nő elmondta az intézkedő rendőröknek, hogy a férfinak kellett volna vigyáznia közös gyermekükre, ő azonban nem tudta, hol tartózkodik a kislány. A rendőrségi jelentés szerint a pár hangosan veszekedett.

Hayley a gyanú szerint azt állította, hogy a gyermeket az anyai nagymama felügyeli, a nő azonban ezt cáfolta.

A rendőrök ezt követően ellenőrizték a férfi autóját, amelyben megtalálták a négy hónapos kislányt. A gyermek egyedül volt a járó motorú járműben.

Őrizetbe vették az édesapát

A hatóságok tájékoztatása szerint a csecsemőnek nem esett baja, a rendőrök pedig átadták őt édesanyjának.

A 25 éves férfit őrizetbe vették. A bírósági dokumentumok szerint nyolcéves vagy annál fiatalabb gyermek elhanyagolásával, valamint gyermek gépjárműben történő felügyelet nélküli hagyásával vádolják.

A férfi óvadékát 1500 dollárban állapították meg. A tervek szerint pénteken kell megjelennie a bíróság előtt.

 

 

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