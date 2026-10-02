Visszaadták a nyolc hónapos kislányt a szüleinek, három nappal később tragédia történt

Három nappal azután találtak eszméletlenül egy nyolc hónapos kislányt Ausztráliában, hogy a hatóságok visszaadták vér szerinti szüleinek. A csecsemő halálát emberölési nyomozók vizsgálják, egy 23 éves férfit pedig kihallgattak az ügyben – írja a Daily Mail.

Egy nyolc hónapos kislány három nappal azután került kórházba, hogy visszaadták vér szerinti szüleinek. A csecsemő halálát rendőrök vizsgálják Fotó: unsplash.com

A mentőket szeptember 21-én riasztották a Victoria állambeli Redan egyik házához. A gyermeket megpróbálták újraéleszteni, majd előbb Ballarat, később Melbourne egyik kórházába vitték, ahol két nappal később meghalt. A rendőrök később kihallgattak egy 23 éves férfit, akit további vizsgálatokig szabadon engedtek.

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi okozta a kislány halálát.

Háromhetes korától nevelőszülők gondozták a kislányt

A gyermek mindössze háromhetes volt, amikor nevelőszülőkhöz került. Az ABC által látott orvosi dokumentumok szerint akkor zúzódások és traumás sérülések jelei voltak rajta. Nevelőszülei szerint később sokat javult az állapota, és vidám, kiegyensúlyozott baba lett.

A vér szerinti szülők közben rendszeresen találkozhattak vele felügyelet mellett. A gyermek korábbi sérüléseinek kivizsgálása nem vezetett egyértelmű eredményre, miközben a szülők alkalmasságát külön programban is vizsgálták. A beszámoló szerint mindkettőjüket alkalmasnak találták arra, hogy gondoskodjanak a babáról.

A kislányt végül visszaadták nekik. Három nappal később eszméletlenül találták. A rendőrség továbbra is vizsgálja a történteket. A Daily Mail hangsúlyozta, hogy a háznál látott férfit és nőt nem nevezték meg gyanúsítottként.

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