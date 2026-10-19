Világszenzáció egy amszterdami állatkertben – 3D-nyomtatott csőrprotéziseket kapott egy sérült madár

A világon elsőként kapott egyszerre két, 3D-nyomtatással készült csőrprotézist egy déli szarvasvarjú az amszterdami Artis Állatkertben. A madár felső és alsó csőre is eltört, ami jelentősen megnehezítette a táplálkozását és a mindennapi életét – számolt be róla a holland állatkert Facebook-oldalán.

A csőrprotézis segítségével a sérült szarvasvarjú ismét önállóan képes táplálkozni

Fotó: ARTIS / Facebook

A sérülések miatt a madár nem tudott megfelelően gondoskodni magáról, és a nehezebben felvehető táplálékot sem volt képes összeszedni a földről. Az állatkert szakemberei ezért úgy döntöttek, hogy egyedi, műanyagból készült protézisekkel próbálják helyreállítani a csőr működését.

A mesterséges csőrrészeket 3D-nyomtatással készítették el, majd műtéti beavatkozás során csavarokkal rögzítették.

Világelső beavatkozást hajtottak végre az állatorvosok

Bár korábban már más madarak is kaptak mesterséges csőrt, a tudományos szakirodalom alapján ez az első ismert eset, amikor egy madár felső és alsó csőrét is protézissel pótolták.

A szakemberek a szarvasvarjú eredeti csőrének letört darabjait, valamint a fejéről és a megmaradt csőrrészekről készült felvételeket használták fel a protézisek megtervezéséhez.

A műtétet Bjorn Meij és Lucinda van Stee egyetemi szakemberek végezték el.

Az állatorvosok kezdetben attól tartottak, hogy a madár nem tud majd alkalmazkodni a mesterséges csőrhöz, mivel a műanyag protézisekkel nem képes érzékelni. Azt is figyelembe vették, hogy a változás miatt esetleg teljesen felhagyhat a táplálkozással. Ezért a protéziseket úgy rögzítették, hogy szükség esetén eltávolíthatók legyenek.

A csőrprotézis beültetése után már másnap önállóan táplálkozott a madár

A beavatkozás eredménye a szakembereket is meglepte. A szarvasvarjú már a műtét napján használni kezdte új csőrét, bár annak formájához és többletsúlyához még alkalmazkodnia kellett.

Az állatkert tájékoztatása szerint a madár már másnap reggel képes volt felvenni egy egeret a földről, és még aznap önállóan táplálkozott.

A szakemberek jelenleg folyamatosan figyelemmel kísérik a madár viselkedését és a protézisek állapotát. Arra az esetre is felkészültek, ha valamelyik műanyag csőrrész megsérülne: tartalék alkatrészeket gyártottak, amelyekkel szükség esetén pótolhatják a sérült elemeket.

A madárpár viselkedését is vizsgálják Az állatkert munkatársai nemcsak a beavatkozás hosszú távú eredményességét szeretnék megfigyelni, hanem azt is, hogyan változik a szarvasvarjú viselkedése. A hím madárnak nőstény párja is van, ezért a szakemberek azt is vizsgálják, miként befolyásolja az új csőr a két állat kapcsolatát. A madárpár viselkedését már a műtét előtt is tanulmányozták, így a korábbi megfigyeléseket összehasonlíthatják a beavatkozás utáni tapasztalatokkal. Az állatkert abban is bízik, hogy a párnak a jövőben fiókái születhetnek. A megfelelően működő csőr ugyanis a madarak közötti kapcsolattartásban és az utódok gondozásában is fontos szerepet játszhat.