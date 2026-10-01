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betegség

Riasztó kutatás: kiderült, ez a kórokozó okozhatja a legtöbb rákos megbetegedést

53 perce
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Világszerte 2,3 millió, vagyis csaknem minden nyolcadik új daganatos megbetegedés kapcsolódott valamilyen fertőzéshez 2024-ben. Egy friss kutatás szerint öt kórokozó felelős az esetek túlnyomó többségéért.
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betegségfertőzéshepatitis

A The Lancet Oncology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a 2024-ben diagnosztizált daganatos betegségek mintegy 12 százaléka vezethető vissza fertőzésekre. A kutatók tizenkét bizonyítottan rákkeltő kórokozó hatását vizsgálták.

daganatos
Minden nyolcadik daganatos eset mögött fertőzés állhat
Fotó: Shutterstock

Nemcsak öröklött lehet: fertőzés is kiválthat daganatos betegséget

A legtöbb, mintegy 760 ezer eset a Helicobacter pylori baktériumhoz kapcsolódott, amely elsősorban gyomorrákot idézhet elő. Majdnem ugyanennyi, körülbelül 750 ezer daganat hátterében a humán papillomavírus, vagyis a HPV állt. Ez főként méhnyakrákot, de más daganatokat is okozhat.

A hepatitis B vírushoz 360 ezer, az Epstein–Barr-vírushoz 260 ezer, míg a hepatitis C-hez 160 ezer új daganatos esetet kötöttek. A hepatitisvírusok leginkább májrákot, az Epstein–Barr-vírus pedig egyes nyirokrendszeri és garatdaganatokat válthat ki.

A fertőzéses eredetű daganatok több mint háromnegyedét alacsony és közepes jövedelmű országokban regisztrálták. Arányaiban a Szaharától délre fekvő Afrikában a legsúlyosabb a helyzet: ott minden negyedik daganatos betegség fertőzéshez kapcsolódhat.

A szakértők hangsúlyozták, hogy nem minden fertőzött embernél alakul ki rák. Számos eset azonban megelőzhető lenne oltással, szűréssel és megfelelő kezeléssel. A HPV és a hepatitis B ellen létezik védőoltás, míg a Helicobacter pylori és a hepatitis C fertőzés felismerhető és kezelhető.

 

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