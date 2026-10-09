Elárverezik Darth Vader legendás fénykardját – elképesztő összeget érhet

Elárverezik Darth Vader eredeti fénykardját, amelyet az 1980-as A Birodalom visszavág című Star Wars-film egyik legemlékezetesebb jelenetében használtak. A sötét nagyúr ezzel a fegyverrel küzdött Luke Skywalker ellen, mielőtt felfedte előtte a filmtörténet egyik leghíresebb titkát.

Elárverezik Darth Vader fénykardját, amelyet a legendás Luke Skywalker elleni párbajban használtak. A Star Wars-árverésen más eredeti filmes kellékek is gazdára találhatnak Fotó: LUCASFILM / Archives du 7eme Art

A fénykard később A Jedi visszatér című filmben is szerepelt. A különleges filmes kellék a Heritage Auctions árverésén kereshet új gazdát, ahol legalább egymillió dolláros, vagyis több százmillió forintos eladási árra számítanak.

Mennyit ér Darth Vader eredeti fénykardja?

A Star Wars-ereklyékért korábban is hatalmas összegeket fizettek a gyűjtők. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a kellék, amely Luke Skywalker levágott kezét és fénykardját ábrázolta A Birodalom visszavág című filmből.

Az aukciósház szerint ez minden idők legmagasabb összege, amelyet egy Star Wars-filmben használt kellékért fizettek.

A mostani árverésen Darth Vader fénykardja mellett több mint két tucat másik fénykardot is eladásra kínálnak. Köztük lesz Obi-Wan Kenobi és Anakin Skywalker A Sith-ek bosszújában használt fegyvere is, amelyekért egyenként legalább tízezer dollárt várnak.

Milyen más Star Wars-relikviák kerülnek árverésre?

A gyűjtők Boba Fett A Birodalom visszavág című filmben használt lézerfegyverére is licitálhatnak, amelynek értékét százezer dollár fölé becsülik. Emellett elárverezik Yoda eredeti bábjának egyik kezét, egy TIE-vadászpilóta sisakját, valamint Anthony Daniels, a C–3PO-t alakító színész személyes, aláírt forgatókönyvét az 1977-es első Star Wars-filmből – írja a The Guardian.

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Már évek óta lógott a levegőben a Star Wars X. részének lehetősége. A szkripten Simon Kinberg, az X-Men: Az eljövendő múlt napjai, valamint a Logan forgatókönyvírója kezdett el dolgozni, és a franchise jogait birtokló Disney-nek már csak annyi dolga volt, hogy egy rutinos rendezőt találjon a projekt élére. Ez pedig végre meg is történt.