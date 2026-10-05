Bizarr fotón a szétvarrt arcú „démonológus”, aki nők személyes adataival dicsekedett a neten

Újra őrizetbe vették azt a floridai TikTokozót, aki „démonológusként” és „Grey Hat Hackerként” mutatkozik be. A 36 éves, bizarr külsejű Mark Stephen Aseát azzal vádolják, hogy nők személyes adataihoz férhetett hozzá, majd azokat a közösségi médiában megosztotta. A férfi azzal is dicsekedett, hogy a telefon GPS-je segítségével meg tudta határozni az érintettek helyzetét – írja a New York Post.

Rendőrségi fotó a letartóztatott TikTokozóról: „démonológusnak” és hackernek nevezte magát

Fotó: St. Lucie County Jail

Kényes adatok kerültek nyilvánosságra

A Port St. Lucie-ben élő Asea-t szeptember 30-án vették őrizetbe számítógéphez vagy elektronikus eszközhöz való jogosulatlan hozzáférés miatt. Az óvadékot 35 ezer dollárban állapították meg.

A rendőrségi jelentés szerint két nő személyes adatai is felbukkantak a TikTok-videóiban.

Az egyikük egy zárt csoportban osztotta meg a jelszavát, amelynek Asea nem volt tagja. Ennek ellenére egy videóban nemcsak erre, hanem az utolsó tíz online vásárlására is utalt.

A másik érintett 2025 októberében számítógépes segítség miatt engedett távoli hozzáférést a férfinak.

Később azt mondta neki, hogy egy vírust helyezett a gépre, amellyel a tudta nélkül is hozzáférhetett az adataihoz.

Privát fotó került elő egy TikTok-videóban

Később egy olyan fotó is megjelent Asea egyik TikTok-videójában, amely korábban az érintett telefonján, egy privát Telegram-üzenetben szerepelt. A gyanusított azt állította, hogy a képet egy WhatsApp-beszélgetésből szerezte, a nő azonban egy képernyőképet adott át a rendőrségnek, amelyen a fotó a Telegram-üzenetben látható.

A nyomozók egy olyan felvételt is találtak, amelyen a „démonológus” arról beszélt, hogy a mobiltelefon GPS-je segítségével meg tudta határozni a nő tartózkodási helyét.

A hatóság szerint több mint 100 videóban foglalkozott az egyik érintettel, egyes napokon akár hatot is közzétéve.

Egy weboldalon egy, az érintettről tetoválás közben készült fotót is közzétett..

Korábban már ejtették a vádakat

Aseát áprilisban már őrizetbe vették zaklatással és számítógépes bűncselekménnyel kapcsolatos vádak miatt, az ügyészség azonban májusban ejtette ezeket. Szeptember 24-én újraindult a büntetőeljárás, ezúttal jogosulatlan számítógép- vagy elektronikus eszközhozzáférés miatt.