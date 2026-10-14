Influenzaszerű tünetekkel kezdődik, majd végzetessé válhat a ritka vírus

Szeptember 28. és október 10. között 43 embert vizsgáltak meg az ausztráliai Új-Dél-Walesben, miután denevérekkel kerültek kapcsolatba. Ez több mint négyszerese az előző év azonos időszakában feljegyzett esetek számának.

Halálos vírust terjeszthetnek a denevérek, sürgős figyelmeztetést adtak ki

Fotó: TONY WALTHAM / Robert Harding Premium

Élelmet kereső denevérek miatt nőtt meg a fertőzésveszély

A találkozásokat Hunter New England, Mid North Coast, Northern NSW és Central Coast térségéből jelentették. A hatóságokat elsősorban az ausztrál denevér-lisszavírus, vagyis az ABLV veszélye aggasztja.

A veszettség vírusának közeli rokona harapással, karmolással, illetve fertőzött denevér nyálával terjedhet át emberre. A korai tünetek az influenzára hasonlíthatnak: fejfájás, láz és fáradtság jelentkezhet, később azonban bénulás, zavartság és görcsrohamok alakulhatnak ki.

A tünetek megjelenése után a fertőzés szinte mindig halálos, a beteg akár egy-két héten belül meghalhat. A vírust 1996-ban azonosították, azóta Ausztráliában három emberi esetet jegyeztek fel, mindet Queenslandben. Egyik beteget sem sikerült megmenteni.

Keira Glasgow, az NSW Health egészségvédelmi igazgatója arra kérte az embereket, hogy semmilyen körülmények között ne próbálják megérinteni a denevéreket, még akkor sem, ha az állat sérültnek vagy bajba jutottnak látszik.

A szakember szerint úgy kell tekinteni, hogy bármelyik denevér hordozhatja a vírust. Az állatokhoz kizárólag képzett, védőfelszerelést viselő és beoltott vadmentők nyúlhatnak.

Akit denevér megharapott vagy megkarmolt, annak azonnal, legalább 15 percen keresztül szappannal és vízzel kell mosnia a sebet. Ezután vírusellenes fertőtlenítőszert – például Betadine-t – kell alkalmaznia, majd sürgős orvosi segítséget kérnie a fertőzést megelőző kezelés miatt.

A denevérekkel való találkozások számának emelkedését táplálékhiánnyal magyarázzák. Az éhes repülőkutyák napközben is a külvárosi kertek fáin maradnak, ahelyett hogy visszatérnének nagyobb kolóniáikhoz, így gyakrabban kerülnek kapcsolatba az emberekkel.