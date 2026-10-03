Több mint 200 embert átvert egy nő: két éven át megjátszotta diagnózisát

Több mint 200 ember adományozott állítólag pénzt egy floridai közösségben egy nőnek, akiről azt hitték, hogy rákkezelésen esik át, de a nyomozók rájöttek, hogy minden hazugság volt. A diagnózis nem létezett, és csupán saját adósságait próbálta fedezni a gyanúsított.

Több mint 200 embert vert át Maribeth Ellen Jones hamis diagnózisával. Fotó: Collier County Sheriff's Office

Több mint 200 embert vert át Maribeth Ellen Jones hamis diagnózisával

A 51 éves Maribeth Ellen Jonest, Bonita Springs-i lakost ezen a héten tartóztatták le a Collier megyei seriffhivatal nyomozását követően. A nő állítólag 2022 és 2024 között azt mondta a helyi lakosoknak, hogy rákos, és több mint 40 000 dollárt (12,6 millió forintot) gyűjtött be 238 embertől.

Jonest, aki tevékenységi igazgatóként dolgozott a Naples környéki közösségben, a seriffhivatal szerint 20 000 és 100 000 dollár közötti nagy összegű lopással vádolják. A nyomozók szerint a pénz online adománygyűjtés, készpénz és személyes csekkek kombinációjából származott.

A vizsgálat kiderítette, hogy Jones jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a diagnózis valódinak tűnjön. A lakosoknak állítólag azt mondta, hogy az állapota rosszabbodik, így kezelésben részesül. Egyszer a közösség tagjai még a nő haját is levágták, mert azt hitték, hogy kemoterápiára készül.

A Collier megyei seriffhivatal szerint a lakosok támogatni akarták Jonest, miután hallottak a feltételezett betegségéről, így létrehoztak egy GoFundMe adománygyűjtő oldalt számára, amely a személyes bankszámlájához kapcsolódott. A nyomozás két korábbi online kampányt is feltárt, amelyekben a nő azt állította, hogy rákos.

A vizsgálat eredményei szerint a befolyó összeget Jones valójában saját adósságainak fedezésére használta fel. Azonban azzal kapcsolatban is aggodalom merült fel a hatóságok közében, hogy a csalárd adománygyűjtések hogyan befolyásolhatják a jóhiszeműen adományozókat, különösen akkor, ha egy személyes kapcsolat hihetőbbé teszi a történetet.

Kevin Rambosk, Collier megye seriffje elmondta, hogy az eset olyan embereket érintett, akik azt hitték, hogy segítenek egy életveszélyes betegséggel küzdő emberen.

Ez egy megdöbbentő eset, mert kihasználta azoknak az embereknek a kedvességét és nagylelkűségét, akik valóban segíteni akartak valakinek, akik azt hitték, hogy az életéért küzdenek

- mondta.