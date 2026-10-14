Akár 3 milliárd forintot érhet a dinoszaurusz-csontváz, amelyről kiderült, hogy nem T. rex

Akár 9 millió dollárért is elkelhet egy ritka dinoszaurusz-csontváz New Yorkban, amely egykor a Tyrannosaurus rex mellett vadászó ragadozóhoz tartozik. A Nanotyrannust sokáig a rettegett őshüllő fiatal példányának tartották, ám a kutatók később igazolták, hogy önálló dinoszaurusznemről van szó – írja az AP News.

A „Jodi” nevű Nanotyrannus dinoszaurusz-csontváz a Sotheby's New York-i aukciósházának közelgő árveréseinek előzetesén, 2026. október 13-án.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Különleges őslénytani leletet mutattak be kedden a Sotheby’s aukciósház New York-i központjában.

A Jodi elnevezésű fosszíliát október 27-én árverezik el, értékét 6–9 millió dollárra, vagyis hozzávetőleg 2–3 milliárd forintra becsülik.

Évtizedekig azt hitték, hogy egy fiatal T. rex

A csaknem kétméteres magasságú, közel hatméteres csontváz különösen ritka: mindössze három ilyen példányt ismernek a világon.

A lelet csaknem 70 százalékban ép, koponyája szinte teljes, állkapcsában pedig körülbelül 35 fog maradt fenn.

A Nanotyrannus besorolásáról hosszú ideje vita zajlott a tudományos közösségben. Sokan úgy vélték, hogy nem önálló dinoszaurusznemről van szó, hanem egy fiatal Tyrannosaurus rexről, amely még nem érte el a kifejlett méretét.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A 2025 októberében publikált kutatás azonban más következtetésre jutott.

A csontokban látható növekedési gyűrűk vizsgálata alapján a kutatók arra jutottak, hogy az állatok kifejlett példányok voltak, nem fiatal T. rexek.

A Nanotyrannus mintegy 5,5 méter hosszúra nőhetett, így egy kifejlett T. rex hosszának körülbelül a felét érte el. Hosszabb mellső végtagjai, nagyobb karmai és keskenyebb, pengeszerű fogai is megkülönböztették rokonától.

A kutatók szerint a két ragadozó nagyjából 67 millió évvel ezelőtt egy időben élt Észak-Amerikában, de eltérő zsákmányállatokra vadászhatott.

Az sem kizárt, hogy a nagyobb termetű T. rex időnként a kisebb ragadozóra is vadászott.

Magánkézbe kerülhet a ritka dinoszaurusz-csontváz

A Jodi névre keresztelt leletet 2019-ben fedezte fel saját montanai birtokán Jodi Pierson földbirtokos. A feltárás a Discovery Channel Dino Hunters című dokumentumsorozatában is szerepelt 2020-ban.

A ősmaradvány értékesítése ugyanakkor vitát váltott ki a tudományos közösségben. A gerinces őslénytan kutatóit tömörítő Society of Vertebrate Paleontology szakmai szervezet szerint a kiemelkedő jelentőségű maradványoknak múzeumokban és kutatóintézetekben kellene maradniuk, hogy a szakemberek hosszú távon is hozzáférhessenek azokhoz.