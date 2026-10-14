Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási fordulat következett be Rubint Réka állapotában

dinoszaurusz

Akár 3 milliárd forintot érhet a dinoszaurusz-csontváz, amelyről kiderült, hogy nem T. rex

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Évtizedeken át vitatkoztak a kutatók arról, hogy a Nanotyrannus önálló dinoszaurusznem volt-e, vagy csupán egy fiatal Tyrannosaurus rex. Egy újabb kutatás az előbbit támasztotta alá, most pedig egy ritka csontváz kerül árverésre, amelyért akár milliárdokat is fizethetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dinoszauruszcsontvázárverés

Akár 9 millió dollárért is elkelhet egy ritka dinoszaurusz-csontváz New Yorkban, amely egykor a Tyrannosaurus rex mellett vadászó ragadozóhoz tartozik. A Nanotyrannust sokáig a rettegett őshüllő fiatal példányának tartották, ám a kutatók később igazolták, hogy önálló dinoszaurusznemről van szó – írja az AP News

dinoszaurusz
A „Jodi” nevű Nanotyrannus dinoszaurusz-csontváz a Sotheby's New York-i aukciósházának közelgő árveréseinek előzetesén, 2026. október 13-án. 
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Különleges őslénytani leletet mutattak be kedden a Sotheby’s aukciósház New York-i központjában. 

A Jodi elnevezésű fosszíliát október 27-én árverezik el, értékét 6–9 millió dollárra, vagyis hozzávetőleg 2–3 milliárd forintra becsülik.

Évtizedekig azt hitték, hogy egy fiatal T. rex

A csaknem kétméteres magasságú, közel hatméteres csontváz különösen ritka: mindössze három ilyen példányt ismernek a világon. 

A lelet csaknem 70 százalékban ép, koponyája szinte teljes, állkapcsában pedig körülbelül 35 fog maradt fenn.

A Nanotyrannus besorolásáról hosszú ideje vita zajlott a tudományos közösségben. Sokan úgy vélték, hogy nem önálló dinoszaurusznemről van szó, hanem egy fiatal Tyrannosaurus rexről, amely még nem érte el a kifejlett méretét.

A view of a Nanotyrannus dinosaur skeleton named "Jodi" during a preview of upcoming auctions at Sotheby's in New York City on October 13, 2026. The Nanotyrannus skeleton example is one of only three Nanotyrannus skeletons known to exist. "Jodi" will be offered in a dedicated live auction at Sothebys New York on October 27. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A 2025 októberében publikált kutatás azonban más következtetésre jutott. 

A csontokban látható növekedési gyűrűk vizsgálata alapján a kutatók arra jutottak, hogy az állatok kifejlett példányok voltak, nem fiatal T. rexek. 

A Nanotyrannus mintegy 5,5 méter hosszúra nőhetett, így egy kifejlett T. rex hosszának körülbelül a felét érte el. Hosszabb mellső végtagjai, nagyobb karmai és keskenyebb, pengeszerű fogai is megkülönböztették rokonától. 

A kutatók szerint a két ragadozó nagyjából 67 millió évvel ezelőtt egy időben élt Észak-Amerikában, de eltérő zsákmányállatokra vadászhatott. 

Az sem kizárt, hogy a nagyobb termetű T. rex időnként a kisebb ragadozóra is vadászott.

Magánkézbe kerülhet a ritka dinoszaurusz-csontváz

A Jodi névre keresztelt leletet 2019-ben fedezte fel saját montanai birtokán Jodi Pierson földbirtokos. A feltárás a Discovery Channel Dino Hunters című dokumentumsorozatában is szerepelt 2020-ban.

A ősmaradvány értékesítése ugyanakkor vitát váltott ki a tudományos közösségben. A gerinces őslénytan kutatóit tömörítő Society of Vertebrate Paleontology szakmai szervezet szerint a kiemelkedő jelentőségű maradványoknak múzeumokban és kutatóintézetekben kellene maradniuk, hogy a szakemberek hosszú távon is hozzáférhessenek azokhoz.

Stuart Sumida, a szervezet elnöke 

hazugságnak nevezte azt az állítást, hogy a magángyűjtők nélkül nem kerülhetnének elő ilyen jelentős leletek. 

Szerinte a magánkézbe kerülő leleteket nem lehet tudományosan vizsgálni, így a kutatók és a jövő generációi is elveszíthetik a lehetőséget, hogy megismerjék ezeket a ritka csontleleteket.

A Sotheby’s képviselője ezzel szemben úgy vélte, hogy a saját pénzüket befektető fosszíliavadászok nélkül számos jelentős lelet talán soha nem kerülne elő. Az aukciósház idén nyáron egy Tyrannosaurus rex csontvázát is értékesítette, rekordösszegért, 50,1 millió dollárért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!