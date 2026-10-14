Akár 3 milliárd forintot érhet a dinoszaurusz-csontváz, amelyről kiderült, hogy nem T. rex

Akár 9 millió dollárért is elkelhet egy ritka dinoszaurusz-csontváz New Yorkban, amely egykor a Tyrannosaurus rex mellett vadászó ragadozóhoz tartozik. A Nanotyrannust sokáig a rettegett őshüllő fiatal példányának tartották, ám a kutatók később igazolták, hogy önálló dinoszaurusznemről van szó – írja az AP News.
Különleges őslénytani leletet mutattak be kedden a Sotheby’s aukciósház New York-i központjában.
A Jodi elnevezésű fosszíliát október 27-én árverezik el, értékét 6–9 millió dollárra, vagyis hozzávetőleg 2–3 milliárd forintra becsülik.
Évtizedekig azt hitték, hogy egy fiatal T. rex
A csaknem kétméteres magasságú, közel hatméteres csontváz különösen ritka: mindössze három ilyen példányt ismernek a világon.
A lelet csaknem 70 százalékban ép, koponyája szinte teljes, állkapcsában pedig körülbelül 35 fog maradt fenn.
A Nanotyrannus besorolásáról hosszú ideje vita zajlott a tudományos közösségben. Sokan úgy vélték, hogy nem önálló dinoszaurusznemről van szó, hanem egy fiatal Tyrannosaurus rexről, amely még nem érte el a kifejlett méretét.
A 2025 októberében publikált kutatás azonban más következtetésre jutott.
A csontokban látható növekedési gyűrűk vizsgálata alapján a kutatók arra jutottak, hogy az állatok kifejlett példányok voltak, nem fiatal T. rexek.
A Nanotyrannus mintegy 5,5 méter hosszúra nőhetett, így egy kifejlett T. rex hosszának körülbelül a felét érte el. Hosszabb mellső végtagjai, nagyobb karmai és keskenyebb, pengeszerű fogai is megkülönböztették rokonától.
A kutatók szerint a két ragadozó nagyjából 67 millió évvel ezelőtt egy időben élt Észak-Amerikában, de eltérő zsákmányállatokra vadászhatott.
Az sem kizárt, hogy a nagyobb termetű T. rex időnként a kisebb ragadozóra is vadászott.
Magánkézbe kerülhet a ritka dinoszaurusz-csontváz
A Jodi névre keresztelt leletet 2019-ben fedezte fel saját montanai birtokán Jodi Pierson földbirtokos. A feltárás a Discovery Channel Dino Hunters című dokumentumsorozatában is szerepelt 2020-ban.
A ősmaradvány értékesítése ugyanakkor vitát váltott ki a tudományos közösségben. A gerinces őslénytan kutatóit tömörítő Society of Vertebrate Paleontology szakmai szervezet szerint a kiemelkedő jelentőségű maradványoknak múzeumokban és kutatóintézetekben kellene maradniuk, hogy a szakemberek hosszú távon is hozzáférhessenek azokhoz.
Stuart Sumida, a szervezet elnöke
hazugságnak nevezte azt az állítást, hogy a magángyűjtők nélkül nem kerülhetnének elő ilyen jelentős leletek.
Szerinte a magánkézbe kerülő leleteket nem lehet tudományosan vizsgálni, így a kutatók és a jövő generációi is elveszíthetik a lehetőséget, hogy megismerjék ezeket a ritka csontleleteket.
A Sotheby’s képviselője ezzel szemben úgy vélte, hogy a saját pénzüket befektető fosszíliavadászok nélkül számos jelentős lelet talán soha nem kerülne elő. Az aukciósház idén nyáron egy Tyrannosaurus rex csontvázát is értékesítette, rekordösszegért, 50,1 millió dollárért.