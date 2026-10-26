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Disneyland

Holttestet találtak Disneyland közelében, rendőrök lepték el a környéket

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Egy férfit holtan találtak vasárnap a kaliforniai Disneyland közelében. A helyszínre rendőrök vonultak ki, és ideiglenesen lezárták a környék egy részét.
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DisneylandholttestKalifornia

Disneyland déli bejáratának közelében vesztette életét egy 65 éves férfi vasárnap délután a kaliforniai Anaheimben. A rendőrséget egy rosszul lévő személyhez riasztották, aki a bejelentést követően elvesztette az eszméletét. Mire a rendőrök a helyszínre érkeztek, a férfi már halott volt – számolt be róla a TMZ.

Disneyland közelében egy 65 éves férfi vesztette életét
Disneyland közelében egy 65 éves férfi vesztette életét (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A hatóságok közlése szerint az elhunyt egy környéken élő hajléktalan férfi volt. A rendőrség az elsődleges információk alapján úgy véli, hogy halálát természetes okok idézhették elő.

A rendőrségi intézkedés idejére a szórakoztatópark déli bejáratának környékét ideiglenesen lezárták. 

A helyszínre az Orange megyei halottkémi hivatal munkatársai is kivonultak, akik a letakart holttestet hordágyra helyezték, majd elszállították.

A hatósági intézkedések befejezését követően a lezárást feloldották, és rövid időn belül helyreállt a megszokott rend a környéken.

Korábban is történt tragédia a Disneylandhez kapcsolódó élményparkokban

Nem először történik tragédia a világhírű szórakoztatóparkok környékén. Január elején a floridai Disney World egyik parkolóházában találtak rá egy férfi holttestére.

 

 

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