Donald Trump újabb AI-videója kiverte a biztosítékot, a halálos tigristámadásról posztolt

A 23 éves William Chapman szombaton egy brit vadasparkban mászott be a kifutóba, ahol a tigris megtámadta, és halálosan megsebezte. Donald Trump kedden osztotta meg a támadásról készült 41 másodperces videót Truth Social-oldalán.

Részlet Donald Trump AI-videójából

Fotó: Twitter/X

A felvételhez azt írta: „Soha ne húzz ujjat a természettel!” A bejegyzés sokaknál felháborodást váltott ki, mivel a videó egy ember halálos sérüléseinek pillanatait mutatta be.

Mesterséges intelligenciával készült videókat is közzétett

Trump később egy olyan klipet is megosztott, amelyen mesterséges intelligenciával generált felvételeken embereket támadnak meg nagymacskák, szintetizátorzene kíséretében.

Egy másik, szintén mesterséges intelligenciával készített videóban az amerikai elnök maga birkózik egy tigrissel, majd összebarátkozik az állattal.

A jelenetet a „The Lion Sleeps Tonight” című dal kíséri.

New media post from Donald J. Trump ( TS: Oct 13 2026, 11:17 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌​‌‌​‌​‍​‌‍‍​‌​​​‌‍‌​‍​‌‍‍‍‍​‌ https://t.co/lkyx2bHihJ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2026

A valódi támadásról készült felvételt a Fehér Ház „Rapid Response 47” nevű X-fiókja is megosztotta.

Felháborodtak az emberek Donald Trump videói miatt

A közösségi médiában több kommentelő élesen bírálta a videó közzétételét. Egyesek „betegesnek” nevezték a bejegyzést, mások pedig azt kifogásolták, hogy az elnök nem tanúsított kellő tiszteletet az elhunyt férfi és a gyászoló család iránt.

Egy hozzászóló arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben egy család elveszítette hozzátartozóját, Trump a történtek felvételét a nyilvánosság elé tárta. Egy másik kommentelő azt írta, korábban rá szavazott, de nem ilyen kommunikációt várt tőle – írja az Euronews.

Nem ez az első alkalom, hogy bírálták a megosztott videóit

Donald Trumpot korábban is bírálták vitatott közösségimédia-bejegyzései miatt.

Többek között mesterséges intelligenciával készített, különböző csoportokat gúnyoló videók és egy olyan kép miatt is kritikák érték, amelyen Jézus Krisztusként ábrázolta magát.

Utóbbi bejegyzést vallási szervezetek bírálata után törölte.

Trump és kormánya rendszeresen használ mesterséges intelligenciával készített mémeket és videókat az online kommunikációban. Kurt Sengul, az ausztráliai Macquarie Egyetem kutatója korábban „memetikus hadviselésként” írta le ezt a jelenséget.