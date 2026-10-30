Így ünnepelték a halloweent Trumpék a Fehér Házban – galéria

Mintegy hatezren vettek részt a Fehér Ház hagyományos, évente megrendezett halloweeni ünnepségén, ahol Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump személyesen osztogatta a csokoládét a jelmezbe öltözött gyerekeknek. A washingtoni elnöki rezidencia kertjét az alkalomra hatalmas tökökkel, borostyánnal és halloweeni díszekkel dekorálták.

Donald Trump és felesége Melania Trump a Fehér Ház halloweeni rendezvényén, 2026. október 29-én Fotó: Samuel Corum-Pool via CNP

Még Donald Trump is táncra perdült a halloweeni bulin

A Fehér Ház déli pázsitján mintegy hatezren fordultak meg a halloweeni ünnepségen. Az elnöki rezidenciát hatalmas tökök, borostyán és egy denevérekkel díszített, világító telihold tette még hangulatosabbá.

Trumpék ezúttal nem öltöztek jelmezbe, a gyerekek viszont annál ötletesebbek voltak. Batman és Barbie mellett óriási banánok, pattogatottkukorica-gépek és italautomaták is sorban álltak az édességért.

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