Így ünnepelték a halloweent Trumpék a Fehér Házban – galéria

Mintegy hatezren vettek részt a Fehér Ház hagyományos, évente megrendezett halloweeni ünnepségén, ahol Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump személyesen osztogatta a csokoládét a jelmezbe öltözött gyerekeknek. A washingtoni elnöki rezidencia kertjét az alkalomra hatalmas tökökkel, borostyánnal és halloweeni díszekkel dekorálták.
Még Donald Trump is táncra perdült a halloweeni bulin
A Fehér Ház déli pázsitján mintegy hatezren fordultak meg a halloweeni ünnepségen. Az elnöki rezidenciát hatalmas tökök, borostyán és egy denevérekkel díszített, világító telihold tette még hangulatosabbá.
Trumpék ezúttal nem öltöztek jelmezbe, a gyerekek viszont annál ötletesebbek voltak. Batman és Barbie mellett óriási banánok, pattogatottkukorica-gépek és italautomaták is sorban álltak az édességért.
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A katonai zenekar Michael Jackson Thriller című slágerével és a Szellemirtók főcímdalával gondoskodott a hangulatról. Utóbbi hallatán az amerikai elnök is bemutatott néhány táncmozdulatot.
Az este legnagyobb meglepetését azonban az Air Force One szolgáltatta: az elnöki különgép kétszer is alacsonyan átrepült a Fehér Ház felett, amire maga Trump elnök hívta fel a gyerekek figyelmét.