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donald trump

Így ünnepelték a halloweent Trumpék a Fehér Házban – galéria

13 perce
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Szuperhősök, dinoszauruszok és óriási banánnak öltözött gyerekek lepték el október 29-én a Fehér Ház kertjét. Donald Trump és felesége, Melania Trump csokoládéval várta a jelmezes vendégeket, az ünnepség pedig egy egészen szokatlan légi bemutatót is tartogatott.
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donald trumpmelania trumpHalloweenfehér ház

Mintegy hatezren vettek részt a Fehér Ház hagyományos, évente megrendezett halloweeni ünnepségén, ahol Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump személyesen osztogatta a csokoládét a jelmezbe öltözött gyerekeknek. A washingtoni elnöki rezidencia kertjét az alkalomra hatalmas tökökkel, borostyánnal és halloweeni díszekkel dekorálták.

2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. Az elnök és az first lady katonai, rendvédelmi és kormányzati tisztviselőket, valamint gyermekeiket üdvözölték az éves édességgyűjtésre a Fehér Ház területén. (Kép forrása: © Samuel Corum-Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire) Halloween a fehér házban, trump, fehér ház, halloween
Donald Trump és felesége Melania Trump a Fehér Ház halloweeni rendezvényén, 2026. október 29-én Fotó: Samuel Corum-Pool via CNP

Még Donald Trump is táncra perdült a halloweeni bulin

A Fehér Ház déli pázsitján mintegy hatezren fordultak meg a halloweeni ünnepségen. Az elnöki rezidenciát hatalmas tökök, borostyán és egy denevérekkel díszített, világító telihold tette még hangulatosabbá.

Trumpék ezúttal nem öltöztek jelmezbe, a gyerekek viszont annál ötletesebbek voltak. Batman és Barbie mellett óriási banánok, pattogatottkukorica-gépek és italautomaták is sorban álltak az édességért.

A képre kattintva galéria nyílik:

2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
2026. október 29., Washington, Columbiai Kerület, USA: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady édességet osztogatnak jelmezes gyerekeknek egy halloweeni rendezvényen a Fehér Ház déli gyepén 2026. október 29-én Washingtonban. A
Air Force One flies over the White House as United States President Donald J Trump and United States First Lady Melania Trump host Halloween on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Thursday, October 29, 2026. Credit: Annabelle Gord
Galéria: Így ünnepelték a halloweent Trumpék a Fehér Házban
Fotó: NorthFoto
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Így ünnepelték a halloweent Trumpék a Fehér Házban

A katonai zenekar Michael Jackson Thriller című slágerével és a Szellemirtók főcímdalával gondoskodott a hangulatról. Utóbbi hallatán az amerikai elnök is bemutatott néhány táncmozdulatot.

Az este legnagyobb meglepetését azonban az Air Force One szolgáltatta: az elnöki különgép kétszer is alacsonyan átrepült a Fehér Ház felett, amire maga Trump elnök hívta fel a gyerekek figyelmét.

 

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